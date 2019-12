Hajlékony állványra költözik az LG UltraFine Ergo monitora

Új monitorral állt elő az LG, amelynek fő attrakciója nem is maga a kijelző, sokkal inkább a hozzá mellékelt, ergonomikus állvány, amellyel a képernyő szinte minden elképzelhető pozícióba elhelyezhető. A 31,5 hüvelykes, 4K felbontású LG UltraFine Ergo egy szorítóval az asztal széléhez rögzíthető állvánnyal érkezik, erre rögzül a lényegében tetszőlegesen mozgatható kar, amelyen a kijelző is ül. A karnak hála a képernyő pozíciójának magassága, illetve a panel dőlésszöge mellett a felhasználótól való távolsága is kényelmesen állítható, sőt a monitor akár teljesen hátrafordítható, ha esetleg az asztal túloldalán ülőnek akarnánk mutatni valamit.

Az IPS monitor egyébként 350 nites fényerőt és 1000:1 kontrasztarányt produkál, 60 hertzes frissítési ráta, illetve 5 milliszekundumos válaszidő mellett, ráadásul az AMD-től ismert, mára az Nvidiához is begyűrűzött FreeSyncet is támogatja, a játékosok örömére - mindezek mellett HDR10 plecsni is került a monitorra. A kijelző hátoldalán egy DisplayPort, két HDMI aljzat és egy USB-C csatlakozó is található - emögött ugyanakkor sajnos nincs Thunderbolt 3 támogatás. A monitoron két további, hagyományos USB aljzat is figyel. Az LG UltraFine Ergo árát a gyártó egyelőre nem közölte, a készülék várhatóan jövőre kerül piacra.