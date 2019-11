Ilyen Black Friday promót még nem láttál

Idén is tombol a Black Friday láz az elektronikai webshopokban (is), az idei akciókba szerencsére befért a retro szendvicssütő is, amiből némi találékony gerillamarketinggel félezer darabot sikerült eladnia az Extreme Digitalnak.

BEKO SZÁRÍTÓGÉP LETT A BLACK FRIDAY NYERTESE (SIC!)

De szép számmal fogytak a szénmonoxid-érzékelők is, és persze jól ment a konzoloknak is (különös tekintettel a PlayStation 4-re), meg bizonyára mosogatógép-tablettából is rengeteget adtak el, mert hát mikor árazzák ezeket is le, ha nem a Black Friday alkalmával. Aztán itt van a retro szendvicssütő is, ami a 80-as, 90-es években minden magyar konyha kötelező tartozéka volt, és amiről a Videó Info 1 csatorna is méltó módon emlékezett meg: