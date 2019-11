2022-ben jöhet leghamarabb Apple AR headset

Tovább csúszik az Apple pletykált AR szemüvege: míg az eredeti értesülések 2020-as rajtról szóltak, a The Information forrásai szerint leghamarabb 2022-ben bukkanhat fel hasonló termék az Apple logójával. A lap az Apple egy belsős prezentációjára hivatkozva arról beszél, a gyártó ütemtervében két hasonló készülék is szerepel, egy AR headset 2022-ben érkezhet, míg egy kisebb méretű, akár utcán is hordható AR szemüveg 2023-ban kerülhet piacra.

Előbbi termék esetében jó eséllyel egy kevert valóság, vagy Mixed Reality headsetről van szó, amelyből már többet is láthattunk a piacon, míg utóbbi egy diszkrétebb szemüveg lesz - amelynek lencséi a prezentáció szerint elsötétülnek az AR funkciók használatakor, hogy a viselő környezetének is egyértelmű legyen, hogy az éppen a megjelenített tartalmakra koncentrál. A prezentációt egyébként a lap szerint a cég főhadiszállásának ezer ülőhelyes termében tartották, amelyet a hallgatóság meg is töltött - látható tehát, hogy a cég nagyon komoly erőforrásokat allokál a projektre, amely tervei szerint hosszú távon akár az iPhone-okat is kiválthatja majd. A kiszivárgott információk szerint továbbá a cég már 2021-ben elkezdi a közös munkát a külső fejlesztőkkel, hogy a rajtkor az eszközökre nagy mennyiségű alkalmazás legyen elérhető.