Jövő hét pénteken Open Academy

Új helyszínen, az ELTE Harmónia termében ismét naprakész és magas színvonalú előadásokkal várja a szoftverfejlesztő szakembereket a One Identity és a Talentera. A rendezvény idén is az elfoglalt, sokat dolgozó szakemberek időbeosztásához igazodik, ezért délután, 17:00-kor kezdődik és késő estig tart. Az előadók ezúttal a Google, a Skyscanner, a Commsignia, a Balasys, a Lombiq Technologies, illetve a rendezvénynek otthont adó ELTE csapatából érkeznek. Az esemény elsődleges célja a tudásmegosztás. Nincsenek marketing előadások, nincs catering, és a helyszín is szakmai együttműködés keretében áll rendelkezésre. Ami viszont van, az egy csokor valódi tudást adó előadás, a legforróbb témákban, késő délutántól késő estig. Az Open Academy részletes programja a Talentra oldalán érhető el, ahol az ingyenes részvételhez szükséges regisztrációt is el lehet végezni.