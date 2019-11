Már kapható a HoloLens 2

Éles a HWSW mobile! programja (x) A legnagyobb hazai digitális termékfejlesztési konferencia 5 szekcióval, 90 előadóval, dedikált workshop nappal várja a látogatókat.

Elsütötte a HoloLens 2 piaci rajtpisztolyát a Microsoft, az AR szemüveg mától kapható, vaskos, nettó 3500 dolláros árcédula mellett. Az új generációs modell alaposan feltornázza az előd látómezejét, 34-ről 52 fokra - noha ez még mindig nem eget rengető érték, így is komoly előrelépés az első generációhoz képest. A gyártó emellett a gesztuskövetésen is csiszolt, a Qualcomm Snapdragon 850 alkalmazásprocesszorra építő headsetet továbbá ígérete szerint viselni is jóval kényelmesebb, és egy sor kapcsolódó szolgáltatás is érkezik hozzá, mint például a Dynamics 365 Remote Assist. Ahogy az eredeti modell, a HoloLens 2 is elsősorban a nagyvállalati ügyfeleket célozza, akiknek a Microsoft partnerprogramján keresztül lehetőségük van azt igényeiknek megfelelően kialakítani - például munkavédelmi sisakba építeni.