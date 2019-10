Itthon egy élmény skypeolni

Ismét előrukkolt az OpenSignal egy érdekes mobilos benchmarkkal, a crowdsourcing alapokon működő kutatócég ezúttal azt vizsgálta, hogy világviszonylatban melyik országban mennyire lehetnek elégedettek a felhasználók a különféle VoIP-platformok által nyújtott minőséggel - amit nagy mértékben meghatároz a háttérinfrastruktúra minősége.

Miért érdemes belevágnod a Machine Learning képzésünkbe? (x) Október 15-én Machine Learning képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

Az eddigi eredmények ismeretében nem különösebben meglepő, hogy ezen a ranglistán is meglehetősen előkelő - hatodik - helyen tanyázik Magyarország, a top10-be pedig hazánkon kívül csak Szlovákia került be a régióból a negyedik helyre. Érdekesség, hogy még a mobilpiacok non plusz ultrájának számító Dél-Koreát és Szingapúrt is sikerült lehagyni. A lista végén ezúttal is a közép-ázsiai és afrikai régió országai kullognak, a legrosszabb VoIP-minőséget az EU-ban pedig a franciák tapasztalhatják.