Végre a Spotify-jal is szóba elegyedik a Siri

Hiánypótló funkciót kap iOS-en a Spotify, a szolgáltatás végre az Apple virtuális segédjén keresztül is használható.

Régi hiányosságot pótol iOS-en a Spotify, a zenestreaming szolgáltatás végre az Siri virtuális asszisztensen keresztül, hanparancsra is vezérelhető - akárcsak a rivális Appel Music. A képesség először múlt hónapban a Spotify bétájában tűnt fel, mára azonban moind iOS 13, mind iPadOS alatt igénybe vehető - utóbbi platformon az app ráadásul új, a nagyméretű kijelzőkhöz szabott megjelenést is kap. Mindezek mellett a Spotify Apple TV appot is kap, amely már letölthető a cupertinói óriás tvOS-hez tartozó alkalmazásboltjából.