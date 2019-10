A Telekomnál nincs Netflix-előfizetés, de...

A Netflix múlt heti magyarításával eléggé kézenfekvővé vált, hogy a streamingszolgáltató a helyi piacokon is megjelenjen a távközlési cégek kínálatában, vagyis ahogy más, nyugati országokban ez már bevett gyakorlat, úgy itthon is elő lehessen fizetni a Netflixre mondjuk a Magyar Telekomnál, mert hát ez mindenkinek jó lenne (vagy nem?). Meg is kérdeztük a Telekomot, várható-e ilyen konstrukció náluk, melyre az alábbi, meglepően részletes választ (?) kaptuk:

Magyarország sajnos azon országok közé tartozik, ahol még mindig nagyon magas az illegális tartalomletöltés aránya, így a Magyar Telekom üdvözöl minden olyan szolgáltatást, amely legális tartalomfogyasztásra ösztönzi a magyarokat, színesíti a palettát, és színvonalas magyar gyártású tartalmakat népszerűsít.

Cégünk az elsők között jelent meg a magyar piacon on demand szolgáltatásaival (Videótéka, illetve 2014-től a MoziKlub), és továbbra is az egyik legjelentősebb hazai piaci szereplő. Az elmúlt évek sikerének tekintjük, hogy Telekom TV előfizetők egyre nagyobb része fogyaszt e legális szolgáltatások igénybevételével tartalmakat, filmeket, sorozatokat az IPTV, illetve a TV GO platformjainkon keresztül. A Telekom elkötelezett amellett, hogy előfizetői megfizethető áron tudjanak legálisan tartalmat fogyasztani. (A MoziKlub önállóan is elérhető, illetve 2018. őszétől már a Szuper Családi Mozi csomag részeként. kedvezményes áron is megrendelhető.)

Jelentős összegeket költöttünk fejlesztésre és kommunikációra, a legális tartalomfogyasztás előnyeire hívtuk fel ügyfeleink figyelmét. Adataink alapján a magyarok 80%-a a szinkronizált tartalmakat keresi, így már évek óta kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy a tartalmak magyar nyelven legyenek elérhetőek. Stratégiai partnerség keretén belül több médiaszolgáltatóval is kapcsolatban állunk, akik bevonásával közkedvelt exkluzív tartalmakat is tudunk biztosítani előfizetőink számára, akár a mozimegjelenéssel egy időben vagy még a tévécsatornán történő megjelenés előtt is. A folyamatos tartalombővítésnek köszönhetően a MoziKlubban már több mint 6 ezer szinkronizált tartalom érhető el a lakosság széles rétege számára, így minden korosztály talál magának filmeket és sorozatokat.