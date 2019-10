A teljes Android ökoszisztéma felé nyit a PS4 Remote Play

Fontos újítást hoz a PlayStation 4 rendszerének 7.00-s verziószámú, legújabb frissítése: a konzol immár Androidon is teljes mértékben támogatja a Remote Play funkciót, azaz a PS4-en futtatott játékok képe androidos készülékekre is streamelhető. 2014-től egészen mostanáig ugyanis csak a Sony saját androidos telefonjain volt elérhető a megoldás, most azonban végre a teljes ökoszisztéma felé megnyílik - a cég egyébként iOS-en is idén tette elérhetővé a funkciót. A Remote Play használatához Android 5.0 vagy újabb rendszert futtató okostelefonra vagy táblagépre lesz szükség, amelyre aztán a játékosok a Play Store-ból tölthetik le a Sony Remote Play alkalmazását.