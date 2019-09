Küszöbön a Project xCloud nyilvános tesztüzeme

Rövidesen kipróbálható lesz a Microsoft Project xCloud játékstreaming szolgáltatása: a vállalat bejelentette, a korábbi terveknek megfelelően, októberben elindítja a platform nyilvános tesztüzemét, igaz, egyelőre csak bizonyos régiókban, és ott is csak az Android felhasználók számára. Az xCloud először az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Dél-Koreában lesz kipróbálható, ahhoz a tesztelőknek legalább Android 6.0-t futtató készülékre lesz szükségük, Bluetooth 4.0 támogatással, továbbá értelemszerűen egy Microsoft fiók, illetve egy Xbox One vezeték nélküli kontroller is kell majd a játékhoz - úgy tűnik, más gyártók vezérlőivel, egyelőre nem működik majd a szolgáltatás.

Az xCloud Wi-Fin és mobilhálózaton egyaránt használható lesz, elsőként olyan címekkel, mint a Halo 5: Guardians vagy a Gears 5, a listát pedig a Microsoft folyamatosan bővíti. A stabil rajtról továbbra sem közölt részleteket a redmondi óriás, arra vélhetően valamikor a következő év folyamán számíthatunk.