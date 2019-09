AR-rel és minijátékokkal toldja meg hirdetéseit a Facebook

Az Instagramról ismert feleletválasztós reklámok is eljutnak a hírfolyamba.

Új interaktív hirdetésformátumok bukkannak fel hamarosan a Facebookon: a vállalat bejelentette, az Instagramról már ismert feleletválasztós hirdetések már a Facebook hírfolyamában is feltűnnek, továbbá az eddig kísérleti fázisban lévő AR reklámok is nyílt béta szakaszba érnek. Végül de nem utolsó sorban a minijátékként működő hirdetések hozzáférhetőségét is kiterjeszti a cég, azt már nem csak a játékfejlesztők, de bármilyen érdeklődő vállalat igénybe veheti.

Utóbbi formátum, azaz reklámokba ágyazott játékok jelenleg csak nagyon rövid játékmeneteknek biztosítanak teret, ez ugyanakkor a vállalat szerint a későbbiekben változhat, így a jövőben számos új játékmód is feltűnhet a közösségi oldal hirdetéseiben. A vállalat szerint a hirdetési megoldások nem osztanak meg a felhasználó azonosítására alkalmas adatokat a hirdetőkkel. A Facebook reklámstratégiával kapcsolatos terveiről a jövő héten rajtoló Advertising Week konferencián további részletek is kiderülnek majd.