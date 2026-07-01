A telkókat is nyomasztja a kánikula, a kábelhálózat a legsebezhetőbb
Az ország időjárására ható hőkupola az elmúlt napokban a távközlési alapinfrastruktúra-üzemeltetőket is komoly kihívások elé állította. Alapvető probléma az ilyenkor fellépő áramhálózati kiesés, de akadnak technológiák, melyek kevésbé jól tűrik az extrém hőmérsékletet.
Az elmúlt napok extrém hősége nem csak az emberi szervezetet és környezetünket viseli meg, hanem a szabadban működő technológiai berendezéseket és passzív hálózatot, melyeknek éjjel-nappal, a legnagyobb hidegben és kánikulában is több millió ember számára kell biztosítania a távközlési szolgáltatásokat.
Hogy a probléma valós, arról éppen az ország egyik legnagyobb távközlési szolgáltatójának, a One Magyarországnak hétfőn a Facebookra kitett tájékoztatója árulkodik, ahol a cég közölte, hogy áramhálózati problémák miatt egyes területeken átmeneti "kiesések" tapasztalhatók a mobil-és vezetékes szolgáltatásokban. A szolgáltató szerint emellett a tartósan magas hőmérséklet egyes hálózati elemek túlmelegedését is okozhatja, ami a televíziós szolgáltatás esetében időszakos minőségromlást okozhat.
Figyelmeztető jel
Az említett problémák a közösségi médiában és a fórumokon megjelenő posztok alapján egyáltalán nem tűntek kritikusnak, pláne nem országos szintűnek, ettől függetlenül a jövőben a hasonló hőhullámokkal együtt a távközlési hálózatok üzemeltetőinek is fokozottan készülniük kell azok kezelésére.
Az ügyfelek jelentős száma által használt távközlési szolgáltatásokat három kategóriába érdemes sorolni attól függően (is), hogy a hőingadozások és az esetleges áramhálózati problémák hogyan hatnak rá.
A legellenállóbb infrastruktúrának e tekintetben a mobil számít, a hálózatot alkotó aktív elemek ugyanis ma már rendkívül hatékonyan, akár passzív hűtés mellett képesek üzemelni. A legmodernebb berendezéseknek kis túlzással meg sem kottyan a nagy meleg, de legalábbis a Magyarországon üzemelő állomásokhoz hasonló egységek működnek hazánknál jóval melegebb középhőmérsékletű országokban is minden különösebb probléma nélkül.
Egy a HWSW által megkérdezett hálózati szakértő szerint a mobilinfrastruktúrában is elsősorban a betáplálás okozhat problémákat, amit a szolgáltatók az állomások akkumulátoros, a kritikusabb helyszíneken generátoros szünetmentesítésével próbálnak áthidalni.
A szünetmentesítés az elmúlt évek áramhálózati kilengéseinek következtében egyébként több országban egyre nagyobb fókuszt kap, Spanyolországban például éppen a mostani hőhullám idején hozott rendeletet arról a kormány, hogy a helyi operátorok minden állomáson kötelesek minimum négyórányi áthidalást biztosítani áramszünet esetén.
Az akkumlátoros szünetmentesítés szakértőnk szerint önmagában azonban nem csodafegyver, mivel ha elmarad az áramforrások karbantartása és/vagy időszaki cseréje, az áthidalási idő drasztikusan csökkenhet. Hogy egy állomás mennyi ideig tud üzemelni akkumulátoros táplálásról, a szolgáltatók egyes frekvenciasávok vagy technológiák (jellemzően 4G) lokális, távoli lekapcsolásával is tudják befolyásolni, mivel ezzel jelentősen csökkenthető az adott helyszín áramfelhasználása. Egy-egy állomás kiesését pedig bizonyos körzetekben lehet, hogy észre sem veszik az ügyfelek, mivel a hálózat a háttérben elvégzi a megfelelő átterheléseket és átirányításokat.
Fény a kánikulában
A vezetékes technológiák körében az optikai hálózat (G-PON, XGS-PON) számít a leginkább ellenállónak az extrém hőingadozásokkal szemben, a hálózatot alkotó relatív kevés számú aktív elemnek köszönhetően. A kábelek azonban itt a legsérülékenyebbek, ami hőhatás során is megmutatkozhat.
Az extrém meleg az optikai kábelek fizikai deformációját is okozhatja, amelyet monitoring rendszereink segítségével korán észlelünk és lehetőség szerint még a szolgáltatásokra gyakorolt hatás előtt kezelünk
-nyilatkozták lapunknak a legkiterjedtebb hazai optikai hálózattal rendelkező Magyar Telekomnál.
A One Magyarország a Digi-től örökölt FTTH hálózat kapcsán speciális helyzetben van, a cég ugyanis a televíziós műsorjelet több százezer háztartásba olyan technológiával juttatja el, mely nagy teljesítményű lézerrel működik, ezek a rendszerek pedig szintén érzékenyek az extrém hőhatásokra.
HFC, a gyenge láncszem
Az áramhálózati és hőingadozási problémák az optikai infrastruktúra esetén tehát alapvetően nem jelentenek számottevő problémát, nem úgy a HFC, azaz a koax kábelt használó kábelhálózatok esetében. Ennél az infrastruktúránál ugyanis az oszlopokra, utcai kabinetekbe telepített aktív berendezések kiesései egy-egy lokális áramkimaradás esetén akkor is komoly problémát okozhatnak, ha egyébként a végponton nincs áramszünet.
Ezek az aktív eszközök ráadásul fokozottabban érzékenyek az extrém magas hőmérsékletre is, klimatizálásuk pedig nem minden esetben megoldott vagy megoldható.
Ha ez nem lenne elég, a HFC hálózatoknál használt koax kábel tulajdonságait jelentős mértékben megváltoztatja a szélsőséges időjárás. Mivel ezek a kábelek rézből és alumíniumból, illetve különféle műanyagokból épülnek fel, a magas hőmérséklet közvetlenül rontja a fizikai tulajdonságokat és így a jelátvitel hatékonyságát, különösen a folyamatosan tűző napon lévő légkábelek és a padláson, tetőtérben futó kábelszakaszok esetében.
A hő hatására ugyanis növekszik a fémek elektromos ellenállása, ami a koax kábelek esetében azt jelenti, hogy a magas hőmérséklet növeli kábel csillapítását, ez pedig különösen a DOCSIS átvitelhez használt magasabb frekvenciákon járhat drasztikus hatással - a felhasználó ilyenkor jobb esetben csak sávszélesség-csökkenést tapasztal, de előfordulhat teljes szolgáltatáskiesés is.
Az utcai szekrényekben elhelyezett modern erősítők valamelyes tudják kompenzálni a fenti jelenséget és a tesztjel alapján képesek lokálisan emelni a teljesítményen, ha csökken a bejövő jelszint, ám ez nem minden kábelszakasz esetén jelent megoldást a problémára.
Áram nélkül nem megy
A fentiekkel együtt a szolgáltatók megkeresésünkre hangsúlyozták, hogy az elmúlt napokban tapasztalható extrém hőmérséklet esetén az áramhálózat kiesései okozzák a legnagyobb kihívást a hálózatüzemeltetők számára.
A legnagyobb kockázatot jelenleg az esetleges áramkimaradások jelentik, mivel áramellátás nélkül a hűtési rendszerek sem tudnak működni. A hűtéssel kapcsolatos riasztásokat ezért kiemelten figyeljük, és ahol szükséges, tartalék áramforrást, például aggregátoros ellátást biztosítunk
-mondták el lapunknak a One Magyarországnál. A használt technológiák sajátosságaiból (nagy kiterjedésű HFC-hálózat és FTTH - DVB-C televíziós jelátvitel) fakadóan egyébként úgy tűnhet, hogy a 4iG tulajdonában lévő szolgáltató vezetékes hálózata a leginkább kitett a szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak, alighanem ennek tudható be, hogy a cég fontosnak tartotta tájékoztatni a jelenségről az ügyfeleit.
Ahogy arra a One is utal, az ilyenkor jelentkező kimaradások és minőségromlás többnyire a tévészolgáltatásokat érintik, ráadásul az időzítés sem túl szerencsés, hiszen javában zajlik az év egyik legnézettebb élő sporteseménye, a labdarúgó-világbajnokság.