A telkókat is nyomasztja a kánikula, a kábelhálózat a legsebezhetőbb

Az elmúlt napok extrém hősége nem csak az emberi szervezetet és környezetünket viseli meg, hanem a szabadban működő technológiai berendezéseket és passzív hálózatot, melyeknek éjjel-nappal, a legnagyobb hidegben és kánikulában is több millió ember számára kell biztosítania a távközlési szolgáltatásokat.

Hogy a probléma valós, arról éppen az ország egyik legnagyobb távközlési szolgáltatójának, a One Magyarországnak hétfőn a Facebookra kitett tájékoztatója árulkodik, ahol a cég közölte, hogy áramhálózati problémák miatt egyes területeken átmeneti "kiesések" tapasztalhatók a mobil-és vezetékes szolgáltatásokban. A szolgáltató szerint emellett a tartósan magas hőmérséklet egyes hálózati elemek túlmelegedését is okozhatja, ami a televíziós szolgáltatás esetében időszakos minőségromlást okozhat.

Figyelmeztető jel

Az említett problémák a közösségi médiában és a fórumokon megjelenő posztok alapján egyáltalán nem tűntek kritikusnak, pláne nem országos szintűnek, ettől függetlenül a jövőben a hasonló hőhullámokkal együtt a távközlési hálózatok üzemeltetőinek is fokozottan készülniük kell azok kezelésére.

Az ügyfelek jelentős száma által használt távközlési szolgáltatásokat három kategóriába érdemes sorolni attól függően (is), hogy a hőingadozások és az esetleges áramhálózati problémák hogyan hatnak rá.

A legellenállóbb infrastruktúrának e tekintetben a mobil számít, a hálózatot alkotó aktív elemek ugyanis ma már rendkívül hatékonyan, akár passzív hűtés mellett képesek üzemelni. A legmodernebb berendezéseknek kis túlzással meg sem kottyan a nagy meleg, de legalábbis a Magyarországon üzemelő állomásokhoz hasonló egységek működnek hazánknál jóval melegebb középhőmérsékletű országokban is minden különösebb probléma nélkül.

Egy a HWSW által megkérdezett hálózati szakértő szerint a mobilinfrastruktúrában is elsősorban a betáplálás okozhat problémákat, amit a szolgáltatók az állomások akkumulátoros, a kritikusabb helyszíneken generátoros szünetmentesítésével próbálnak áthidalni.

A szünetmentesítés az elmúlt évek áramhálózati kilengéseinek következtében egyébként több országban egyre nagyobb fókuszt kap, Spanyolországban például éppen a mostani hőhullám idején hozott rendeletet arról a kormány, hogy a helyi operátorok minden állomáson kötelesek minimum négyórányi áthidalást biztosítani áramszünet esetén.

Az akkumlátoros szünetmentesítés szakértőnk szerint önmagában azonban nem csodafegyver, mivel ha elmarad az áramforrások karbantartása és/vagy időszaki cseréje, az áthidalási idő drasztikusan csökkenhet. Hogy egy állomás mennyi ideig tud üzemelni akkumulátoros táplálásról, a szolgáltatók egyes frekvenciasávok vagy technológiák (jellemzően 4G) lokális, távoli lekapcsolásával is tudják befolyásolni, mivel ezzel jelentősen csökkenthető az adott helyszín áramfelhasználása. Egy-egy állomás kiesését pedig bizonyos körzetekben lehet, hogy észre sem veszik az ügyfelek, mivel a hálózat a háttérben elvégzi a megfelelő átterheléseket és átirányításokat.

Fény a kánikulában

A vezetékes technológiák körében az optikai hálózat (G-PON, XGS-PON) számít a leginkább ellenállónak az extrém hőingadozásokkal szemben, a hálózatot alkotó relatív kevés számú aktív elemnek köszönhetően. A kábelek azonban itt a legsérülékenyebbek, ami hőhatás során is megmutatkozhat.

Az extrém meleg az optikai kábelek fizikai deformációját is okozhatja, amelyet monitoring rendszereink segítségével korán észlelünk és lehetőség szerint még a szolgáltatásokra gyakorolt hatás előtt kezelünk

-nyilatkozták lapunknak a legkiterjedtebb hazai optikai hálózattal rendelkező Magyar Telekomnál.

A One Magyarország a Digi-től örökölt FTTH hálózat kapcsán speciális helyzetben van, a cég ugyanis a televíziós műsorjelet több százezer háztartásba olyan technológiával juttatja el, mely nagy teljesítményű lézerrel működik, ezek a rendszerek pedig szintén érzékenyek az extrém hőhatásokra.

HFC, a gyenge láncszem

Az áramhálózati és hőingadozási problémák az optikai infrastruktúra esetén tehát alapvetően nem jelentenek számottevő problémát, nem úgy a HFC, azaz a koax kábelt használó kábelhálózatok esetében. Ennél az infrastruktúránál ugyanis az oszlopokra, utcai kabinetekbe telepített aktív berendezések kiesései egy-egy lokális áramkimaradás esetén akkor is komoly problémát okozhatnak, ha egyébként a végponton nincs áramszünet.

Ezek az aktív eszközök ráadásul fokozottabban érzékenyek az extrém magas hőmérsékletre is, klimatizálásuk pedig nem minden esetben megoldott vagy megoldható.

Ha ez nem lenne elég, a HFC hálózatoknál használt koax kábel tulajdonságait jelentős mértékben megváltoztatja a szélsőséges időjárás. Mivel ezek a kábelek rézből és alumíniumból, illetve különféle műanyagokból épülnek fel, a magas hőmérséklet közvetlenül rontja a fizikai tulajdonságokat és így a jelátvitel hatékonyságát, különösen a folyamatosan tűző napon lévő légkábelek és a padláson, tetőtérben futó kábelszakaszok esetében.

A hő hatására ugyanis növekszik a fémek elektromos ellenállása, ami a koax kábelek esetében azt jelenti, hogy a magas hőmérséklet növeli kábel csillapítását, ez pedig különösen a DOCSIS átvitelhez használt magasabb frekvenciákon járhat drasztikus hatással - a felhasználó ilyenkor jobb esetben csak sávszélesség-csökkenést tapasztal, de előfordulhat teljes szolgáltatáskiesés is.

Az utcai szekrényekben elhelyezett modern erősítők valamelyes tudják kompenzálni a fenti jelenséget és a tesztjel alapján képesek lokálisan emelni a teljesítményen, ha csökken a bejövő jelszint, ám ez nem minden kábelszakasz esetén jelent megoldást a problémára.

Áram nélkül nem megy

A fentiekkel együtt a szolgáltatók megkeresésünkre hangsúlyozták, hogy az elmúlt napokban tapasztalható extrém hőmérséklet esetén az áramhálózat kiesései okozzák a legnagyobb kihívást a hálózatüzemeltetők számára.

A legnagyobb kockázatot jelenleg az esetleges áramkimaradások jelentik, mivel áramellátás nélkül a hűtési rendszerek sem tudnak működni. A hűtéssel kapcsolatos riasztásokat ezért kiemelten figyeljük, és ahol szükséges, tartalék áramforrást, például aggregátoros ellátást biztosítunk

-mondták el lapunknak a One Magyarországnál. A használt technológiák sajátosságaiból (nagy kiterjedésű HFC-hálózat és FTTH - DVB-C televíziós jelátvitel) fakadóan egyébként úgy tűnhet, hogy a 4iG tulajdonában lévő szolgáltató vezetékes hálózata a leginkább kitett a szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak, alighanem ennek tudható be, hogy a cég fontosnak tartotta tájékoztatni a jelenségről az ügyfeleit.

Ahogy arra a One is utal, az ilyenkor jelentkező kimaradások és minőségromlás többnyire a tévészolgáltatásokat érintik, ráadásul az időzítés sem túl szerencsés, hiszen javában zajlik az év egyik legnézettebb élő sporteseménye, a labdarúgó-világbajnokság.