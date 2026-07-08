Felére zsugorodott az id Software a Microsoft nagy leépítésével

A Doomért felelős stúdiót különösen érzékenyen érintette a nagy átszervezés.

A Game Developer információi szerint a többek közt Doomot is jegyző id Software állománya mintegy 50 százalékkal csökkent a Microsoft által hétfőn bejelentett szélesebb körű leépítési intézkedés következtében, mely elsősorban az Xbox üzletágat, valamint a kapcsolódó játékstúdiókat érinti.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

Egyelőre sem a redmondi vállalat, sem az id Software nem kommentálta hivatalosan az értesülést, de a stúdió egyik volt munkatársa, az elbocsátásban érintett veterán Michael Maynard a LinkedInen megerősítette az 50 százalékos arányt. A források szerint ez mintegy 90 munkahely megszűnését jelenti, de arról még nincsenek részletek, hogy a stúdiónak konkrétan mely részlegeit és milyen pozíciókat érinti az intézkedés.

John Romero, az id társalapítója támogató üzenetet tett közzé az érintett alkalmazottaknak, amiben részvétet nyilvánít a távozóknak. Romero sem volt eddig érintetlen a Microsoft költségcsökkentéseinek hatásaitól, a vállalat állítólag lefújta a Romero Games új játékának finanszírozását a tavaly júliusban bejelentett átszervezési és költségcsökkentési intézkedések részeként.

A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy munkaerő-állománya 2,1 százalékát, körülbelül 4800 alkalmazottat küld el azonnali hatállyal költségcsökkentésre hivatkozva, elsősorban a kereskedelmi és az Xbox részlegen. Az intézkedés leginkább az Xbox részleg számára fájdalmas, ahol a személyzet mintegy 20 százalékát faragta le a vezetőség. Ez összesen 3200 munkavállalót jelent majd, mivel a hétfőn értesített 1600 fő után egy újabb körben még ugyanennyi főnek kell új állást keresnie a 2027-es pénzügyi negyedévben.

Az Activision égisze alá tartozó Blizzard Entertainmentet egyelőre nem érintették közvetlenül az elbocsátások. Ugyanakkor a Windows Central birtokába jutott belsős levél szerint Johanna Faries, a Blizzard elnöke arról tájékoztatta a csapatot, hogy a későbbiekben még számíthatnak hírekre a napi működéssel kapcsolatban.