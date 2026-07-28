Okostelefonok kommunikálhatnak az Amazon több ezer új műholdján

Hétfőn több mint ötezer, egész pontosan 5105 távközlési műhold alacsony Föld körüli pályára állításához kért engedélyt az illetékes amerikai hatóságtól, a Federal Communications Commision-től (FCC) az Amazon azért, hogy az új konstelláció segítségével közvetlen telefonos kapcsolatra (direct-to-device, azaz D2D) épülő szolgáltatást tudjon nyújtani.

Vagyis az új műholdak az Amazon Leo - és a SpaceX-féle Starlink - flotta alapvető céljával ellentétben nem elsősorban internetszolgáltatásra lennének kihegyezve, hanem hangalapú és szöveges kommunikációra valamint segélyhívás támogatására lesznek bevetve olyan térségekben és régiókban, ahol a földi mobilhálózatok lefedettsége hiányos.

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A beadott dokumentumok alapján az első felbocsátásokra 2028-ban kerülhet majd sor, a hálózat pedig globálisan működik majd, a földi operátorokkal kötött megállapodások alapján, vagyis az egyéni ügyfelek nem az Amazonnal, hanem a mobilszolgáltatójukkal szerződhetnek majd a műholdas szolgáltatás igénybe vételére.

Az Amazon azokon a frekvenciákon kívánja majd üzemeltetni a szolgáltatást, melyeket jelenleg a Globalstar műholdas távközlési szolgáltató szatellitjei használnak D2D-kommunikációra. A világ legnagyobb e-kereskedelmi vállalata idén áprilisban adott 12 milliárd dollár értékű felvásárlási ajánlatot a Globalstar-ra, melyet a tulajdonosok elfogadtak.

A louisianai székhelyű Globalstar neve akkor lett szélesebb körben ismert, amikor a cég szerződést kötött az Apple-lel az iPhone-ok vészhelyzeti műholdas szolgáltatásának biztosításáról. Az Apple 2024 végén a szolgáltatás zökkenőmentes indulása és üzemelése érdekében 1,5 milliárd dollárt fektetett a Globalstarba, melynek részeként 20%-nyi tulajdonrészt is szerzett a műholdas távközlési cégben.

A fenti megállapodás része volt, hogy az Apple exkluzív használati jogot kapott a Globalstar D2D szolgáltatására - a flotta kibővítésével megnyílhat az út más készülékgyártók előtt is a hálózat használatához.