Megrengette a piacot, hogy Kína saját litográfiai berendezést gyárt

Kína saját lábra állása a félvezetőiparban továbbra is fenyegető, sőt, egyre fenyegetőbb árnyékként vetül az egész nyugati technológiai ipar felé. Az ország lemaradását, illetve kitettségét jelentős mértékben csökkentheti, hogy a hírek szerint megkezdődött a saját fejlesztésű, immerziós mély-ultraibolya (DUV) litográfiai berendezések gyártása Kínában.

A gépeket egy viszonylag kevéssé ismert, állami tulajdonú cég, a Shanghai Aishengna Electronic Technology Group gyártja.

Ezeket a chipgyártásban nélkülözhetetlen, rendkívül drága és komplex eszközöket eddig szinte kizárólag a holland ASML-től tudták beszerezni a szegmens szereplői, ám az amerikaiak sikerrel elérték, hogy a DUV (és főleg EUV) berendezések Kína felé irányuló exportját korlátozza a szövetséges holland kormány.

Limitált kiadás

Ez késztette arra az ázsiai országot, hogy saját kútfőből (rosszmájú feltételezések alapján a nyugati technológiából ihletet merítve) kezdje meg a levilágítóberendezések fejlesztését és gyártását, mely a The Information riportja szerint kezdetben meglehetősen alacsony volumenben zajlik majd, így idén mindössze 5, jövőre pedig 20 DUV-egység készülhet majd el.

Ezeket a vezető kínai félvezetőgyártók vehetik majd használatba, köztük az SMIC-vel, a Hua Hong Semiconductorral és a ChangXin Memory Technologies-szel (CXMT) - utóbbi éppen tegnap lépett tőzsdére Sanghajban, ezzel egy kereskedési napon belül az ország legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatává katapultálta magát.

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A DUV és EUV litográfiai berendezéseket a félvezetőgyártásban az áramköri mintázatok szilíciumostyákra történő "felrajzolására" használják, a két eljárással ugyanakkor jellemzően másfajta végtermékeket állítanak elő.

Míg a fejlettebb, extrém-ultraibolya levilágítást a legfejlettebb chipek gyártásához használják 5-2 nm, vagy akár az alatti csíkszélességgel, addig a DUV rendszerekkel kevésbé összetett jellemzően 7-10 nm-es eljárással készülő chipek állíthatók elő.

Jellemzően ilyen gyártósorokon készül a memóriachipek nagy része, így aligha véletlen, hogy a tegnapi hírre a nagy amerikai és ázsiai memóriagyártók befektetőinek megremegett a keze.

A riport megjelenését követő három órán belül ezermilliárd dollár párolgott el a nagyobb technológiai cégek értékéből, amiből 541 milliárd dollár a memóriagyártásban közvetlenül érdekelt cégekhez köthető.

A befektetők joggal tarthatnak attól, hogy a helyi DUV-berendezésekkel Kína középtávon képes lehet akkora gyártókapacitást hozni a memóriapiacra, mely már alkalmas lehet a jelenlegi extrém túlkereslet jelentős mérséklésére, ezzel letörve az árakat.