Megtörte az Apple az Nvidia uralmát

Az AI-fejlesztésekre nagy összegeket költő vállalatok iránti befektetői hangulat érezhetően kezd visszafogottabbá válni, melynek egyik fontos mérföldköve, hogy az Apple cégértékben megelőzte az Nvidia-t. Ezzel a rendre rekord pénzügyi mutatókat felmutató Nvidia 2025 júniusa óta tartó regnálása szűnt meg, miután a cég papírjainak árfolyama 5 százalékot esett hétfőn, így a chipgyártó piaci értéke 4,77 billió dollárra csökkent. Ezzel szemben az Apple részvényei 1 százalékkal emelkedtek, így a vállalat piaci kapitalizációja elérte a 4,95 billió dollárt, még a cég csütörtökre várható, nagy érdeklődéssel várt pénzügyi jelentése előtt, amely tovább erősítheti vagy gyengítheti a mostani optimizmust.

Az Nvidia októberben rövid időre elérte az 5 billió dolláros piaci kapitalizációt, de 2026-ban a részvények mindössze 4 százalékkal tudtak emelkedni szemben az Apple 24 százalékos növekedésével. A cupertinói vállalat ezzel felülteljesített a piacon, vélhetően azért, mert a befektetők értékelték, hogy nem történtek hatalmas összegű AI-jal kapcsolatos tőkeberuházások, inkább a kapacitásbérlés óvatosabb stratégiáját alkalmazza a cég.

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Tőkepiaci szakértők szerint a jelenség hátterében elsősorban az állhat, hogy az AI-szektor legnagyobb szereplői által folyamatosan gerjesztett őrült költekezési hullám egyre kockázatosabbá teszi a befektetéseket, melynek abszolút kulcsszereplője beszállítói oldalon az Nvidia. Az Apple beruházási mutatói ezzel szemben jóval konzervatívabbak maradtak, mindezt ráadásul úgy, hogy a cég idei termékfrissítésében a korábbiaknál jóval több szerep jut majd az AI funkcióknak, melyekkel régóta adós a cupertinói vállalat. Az AI-alapú szolgáltatásokat ráadásul a korábbi tapasztalatok alapján a várakozások szerint mindenki másnál hatékonyabban tudja majd monetizálni a cég.

A társaságnak - melynek vezérigazgatói székét szeptemberben adja át Tim Cook -, ezzel együtt áttételesen is rendkívül komoly kihívásokat jelent az AI-szegmens őrült növekedése, hiszen a memóriapiaci kereslet drasztikus megugrása miatt az Apple költségei is jelentősen nőttek. A cég június végén tette nyilvánvalóvá, hogy ezt részben áthárítja a vásárlókra, ezzel az iPhone-okon kívül gyakorlatilag minden termék árát azonnali hatállyal megemelte a vállalat. Az új, várhatóan szeptemberben érkező iPhone-ok is minden várakozás szerint drágábbak lehetnek majd az előző szériával összehasonlítva, az ezzel kapcsolatos találgatásokat azonban egyelőre nem kommentálta az Apple.

A piaci hangulatot befolyásolhatták a sajtójelentések, miszerint az Nvidia akár 250 milliárd dolláros pénzügyi garanciát fog nyújtani az OpenAI adatközpont-fejlesztéseihez. Bár egy ilyen megállapodás hosszú távon tovább növelheti az Nvidia hardverei iránti keresletet, a befektetők attól tartanak, hogy a vállalat túlzott pénzügyi kockázatot vállalna legfontosabb ügyfelének finanszírozásával.

A hangulatot tovább ronthatta még ezen felül a kínai CXMT memóriagyártó látványos tőzsdei debütálása, amely új versenyt vetít előre a félvezetőpiacon. Még ezen felül közeleg a gyorsjelentési szezon is, miközben a piac választ vár arra, hogy a technológiai óriások AI-beruházásai valóban képesek-e fenntartható profitot termelni.