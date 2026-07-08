Most már hivatalosan is SpaceXAI az xAI

Az új brandet és a logót természetesen az X-en jelentették be.

Az Elon Musk által 2002-ben alapított, műholdas távközlésben időközben vezető szereplővé vált SpaceX még februárban vásárolta fel formálisan az üzletember másik cégét, az xAI-t. Öt hónappal az egyesülés bejelentése után az xAI a továbbiakban már nem különálló elnevezéssel működik a SpaceX keretein belül,

hanem hivatalosan is felveszi a SpaceXAI nevet.

Mivel az xAI 2025-ben már felvásárolta az X platformot, így a közösségi hálózat immár szintén a SpaceXAI márka égisze alá tartozik.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A világ vezető űrrepülési vállalata és a göröngyös úton járó AI-vállalkozás egyesülése a hivatalos kommunikáció szerint potenciális stratégiai előrelépéseket kínál a két fél számára. Musk érvelése szerint mivel az AI iránti keresletet nem lehet kielégíteni földi erőforrásokkal, így az adatközpontokat az űrbe kell vinni, mivel csak a „korlátlan napenergiával” lehetséges megvalósítani a szükséges skálázást, aminek kivitelezésében a SpaceX Starshipje fog segíteni.

A SpaceX (már magába foglalva az xAI-t és az X-et) júniusban lépett tőzsdére, és mivel a részvények 161 dolláros árfolyamon zártak, a vállalat értéke elérte a 2,1 billió dollárt. A Stocktwits értesülései szerint az új márkanév még nem szerepel a hivatalos dokumentumokban, az xAI weboldalán azonban már látható az új logó és a cég új neve.