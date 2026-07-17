Elengedi a OnePlus Európát és Észak-Amerikát

Több hónapnyi lebegtetés után most már hivatalos, hogy az Android egyik figyelemreméltó sikertörténetét író OnePlus kivonul Észak-Amerikából és Európából, így ezeken a piacokon már nem vezet be új termékeket, csupán a még megmaradt készleteket árusítja ki. A legfrissebb OnePlus 15 így vélhetően az utolsó olyan csúcskészülék, amely hivatalosan is megjelent ezekben a régiókban.

A vezetők szerint nem hirtelen döntésről van szó, hanem egy átgondolt lépésről, ami azt szolgálja, hogy a cég azokra a piacokra összpontosíthassa erőforrásait, ahol véleménye szerint a legjobban ki tudja szolgálni a felhasználókat. Indiából például nem vonulnak ki, mivel ország az egyik legfontosabb piac lett az elmúlt években, és a globális eladások jelentős részét adja, ehhez hasonló okból Kína szintén kiemelt szerepet kap a jövőbeni stratégiában.

A meglévő ügyfelek számára semmi nem változik, a cég teljesíti a szoftverfrissítésekre és az értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségeit, és arra is utalt, hogy egyes készülékek esetében meghosszabbíthatja a szoftverfrissítések időtartamát, de a pontos részletek ezzel kapcsolatban később érkeznek.

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A földrajzi visszavonulás bejelentése mellett az OxygenOS márkanév megszűnéséről is hírt adott a cég, a későbbiekben globálisan is az Oppo által fejlesztett ColorOS platformra áll át, így a jövőbeni frissítések már egységes szoftverplatformra épülnek. Bár a két rendszer technikai alapjai az elmúlt években fokozatosan összefonódtak, az OxygenOS sok rajongó számára a OnePlus egyik legfontosabb megkülönböztető jegye volt.

A OnePlus 2014-ben még a „flagship killer” filozófiával robbant be a piacra, és különösen azzal vált vonzóvá, hogy felsőkategóriás hardvert kínált a riválisokénál jóval alacsonyabb áron. A márka gyorsan komoly rajongótábort épített ki Európában és Észak-Amerikában, az elmúlt években azonban a vállalat egyre inkább beolvadt az Oppo ökoszisztémájába, miközben készülékei ára fokozatosan felzárkózott a prémium kategóriához. A kivonulással gyakorlatilag lezárul egy korszak, amikor a OnePlus komoly alternatívát jelentett az Apple, a Samsung vagy a Google csúcstelefonjaival szemben.

Az Egyesült Államokban a prémium mobilok szegmensében évek óta az Apple és a Samsung tarol, elsősorban a mobilszolgáltatók részletfizetési és készüléktámogatási konstrukcióinak köszönhetően. A OnePlus ugyan időnként megjelent szolgáltatói kínálatban, de ezek az együttműködések fokozatosan megszűntek, ami jelentősen visszavetette az értékesítési lehetőségeket. Európában eközben a lassuló okostelefon-piac, az erős kínai verseny és a növekvő működési költségek tették egyre nehezebbé a nyereséges működést.