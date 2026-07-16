Az Uberhez kerül a Foodora tulajdonosa

Egyesülési szerződést kötött az Uber és az ételkiszállítással foglalkozó berlini Delivery Hero, miután az ételkiszállító több hónapnyi huzavona után végül elfogadta a fuvarközvetítő ajánlatát. Az Uber részvényenként 41,5 euró készpénzt ajánlott a Delivery Hero összes részvényesének, amivel a vállalat teljes értéke 14,8 milliárd dollárra (kb. 4 637 milliárd forint) nőtt. Ezzel az ajánlat kb. 34 százalékkal haladja meg a cég részvényeinek a bejelentés előtti három hónapra vonatkozó (volumennel súlyozott) átlagárát.

Az ügylet 2027 második felében zárulhat le, amennyiben a versenyhatósági engedélyek megszerzése mellett a részvényesi feltételek teljesülnek. Az Uber vállalta azt is, hogy legalább 2029-ig működteti a Delivery Hero berlini központját, és ebben az időszakban nem hajt végre létszámcsökkentést sem a szervezetben.

A Delivery Hero májusban egyszer már elutasította a felvásárlási ajánlatot, aminek eredményeként a tőzsdei árfolyam 13 százalékkal emelkedett - a piac láthatóan kivárta, hogy a következő hónapok során egy kedvezőbb ajánlatról fognak tárgyalni a felek. Az Uber azonban már korábban megágyazott az üzletnek, mivel jelentős részesedést szerzett a cégben, közvetlenül és pénzügyi eszközökön keresztül több mint 36 százalékos gazdasági érdekeltséggel rendelkezett.

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A felvásárlással az ételkiszállítási piac további konszolidáción mehet keresztül, miután tavaly az amerikai DoorDash bekebelezte magának a brit Deliveroo-t a Prosus pedig a hollandiai Jues Eat Takeaway-t. A nagyobb platformok a méretgazdaságosság jegyében egyre inkább arra törekednek, hogy hatékonyabban tudják optimalizálni a futárhálózatokat, csökkentsék a működési költségeket és több adatot szerezzenek az ajánlások, reklámok és az árképzés fejlesztésére.

A Delivery Hero 65 országban van jelen, míg az Uber Eats egyelőre csak 45 országban érhető el. A kombinált vállalattal az Uber szerint csaknem megduplázhatja azoknak a piacoknak a számát, ahol egyszerre kínál mobilitási és ételkiszállítási szolgáltatásokat.

Mivel a Delivery Hero több ismert regionális márkát is működtet, megszerezheti többek közt a foodpanda több ázsiai piacát, a Glovo több országban működő érdekeltségeit és a PedidosYa latin-amerikai jelenlétét. Épp a potenciális versenyhatósági aggályok miatt a Delivery Hero egyes piacokon külön értékesíti majd az érdekeltségeit az SSW Partners befektetési cégen belül.

A Delivery Hero hazai leánycége a népszerű Foodora Magyarország, mely 2016 óta érhető el szolgáltatásként átvéve a korábban Netpincérként ismert Foodpanda helyét. A másik nagy hazai szereplőt, a finn központú Woltot a DoorDash szerezte meg 2022-ben.

Az Ubert itthon főként taxiszolgáltatásáról ismerik, miután a 2016-ban egyszer már kivonult cég 2024 óta ismét aktív Magyarországon, de külföldön már évek óta működtet a cég ételkiszállító platformot is, az Uber Eats-t. Hivatalos bejelentés még nem történt ezzel kapcsolatban, de nem kizárt, hogy a Foodora márka idővel itthon is Uber Eats-szé alakulhat, főleg annak tudatában, hogy az Uber prioritásként kezeli az európai terjeszkedést.