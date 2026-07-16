Egymás kezébe csapott a Microsoft és a 4iG

A 4iG Informatikai Zrt. elnyerte a Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) partneri státuszt, emellett megszerezte a Microsoft AI Cloud Partner minősítést is, így kilenc év után újra jogosulttá vált Microsoft licencek, valamint felhő- és üzleti szoftvermegoldások értékesítésére – közölte a csoport csütörtökön.

A partneri státusz és a minősítés együttesen lehetővé teszi, hogy a 4iG Informatikai Zrt. a Microsoft felhő-, mesterségesintelligencia- és üzleti megoldásait a licencek értékesítésétől és a bevezetéstől az üzemeltetésig komplex rendszerintegrációs megoldásként nyújtsa ügyfelei számára. Mivel a nagyvállalatok és közintézmények jelentős része Microsoft-technológiát használ, ezért az együttműködés versenyelőnyt jelenhet a magyar vállalati és állami IT-piacon.

A frissen bejelentett együttműködés eredményeként a 4iG Csoport távközlési szolgáltatója, a One Magyarország Zrt. első alkalommal csatlakozhat a Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) partner rendszeréhez.

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Találkozzunk, idén is lesz SYSADMINDAY! Július 17-én lesz a hazai Sysadminday! Standup, üzemeltetői meetup, kvízek, szakmázás, barátok, még több sörcsap.

Mivel a One nemcsak lakossági mobilszolgáltató és internetszolgáltató, hanem vállalati ügyfeleket is kiszolgál, így a közép- és nagyvállalati üzletág, a One Solutions a Microsoft licenceket és felhőszolgáltatásokat saját infrastruktúra-, platform- és menedzselt szolgáltatásaival integrálva, rugalmas előfizetéses konstrukcióban kínálhatja majd ügyfelei számára. Ez lefedi a Microsoft 365 vállalati csomagokat, az Azure-alapú felhőszolgáltatásokat, a különféle kiberbiztonsági szolgáltatásokat és AI-ra épülő vállalati megoldásokat, ami új növekedési irányt jelenthet a telekommunikációs cég számára.

A One a magyar piacon olyan szereplőkkel versenyez, mint a Telekom és a Yettel, ezért a Microsoft- ökoszisztémában való erősebb jelenlét segíthet abban, hogy ne csak mobil- és internet-előfizetést, hanem teljes digitális infrastruktúrát adjon vállalatoknak, így komplexebb ajánlatokkal indulhat a tendereken.

A 4iG partneri státusza 2017-ben szűnt meg, amikor a Microsoft számos magyar viszonteladóval megszakította a kapcsolatot az állami szoftverbeszerzési botrány után. A Microsoft Magyarország rendkívül nagy kedvezményeket adott viszonteladó partnereinek állami licencek értékesítésekor, de ezeket a kedvezményeket a partnerek nem adták tovább az állami megrendelőknek, hanem a különbözetet a vád szerint részben jogellenes kifizetésekre és a tenderek befolyásolására használhatták fel.

A Microsoft 2019 augusztusban nem hosszabbította meg a T-Systems Magyarországgal kötött partneri megállapodását sem, amit a partnerek rendszeres felülvizsgálatával indokolt. Ekkor már nyilvános volt, hogy a 4iG felvásárolná a T-Systems Magyarországot, ami végül nem valósult meg.