Ismét rekordprofitot hozott az AI a TSMC-nek

Újabb brilliáns negyedévről számolt be szerdán a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, azaz a TSMC, a tajvaniak ismét túlteljesítettek minden előzetes várakozást. A negyedéves beszámoló alapján a TSMC nettó nyeresége éves összevetésben 77,4%-kal, 706,56 milliárd tajvani dollárra (kb. 24 milliárd amerikai dollár) nőtt a júniusban záruló második negyedév során. Elemzők korábban ennél kevesebb, 632,64 milliárd tajvani dolláros profitot vártak a vállalattól, mely immár sokadszorra cáfolt rá a várakozásokra. Ezzel zsinórban már az egymás utáni ötödik negyedévben sikerült rekordot dönteni, az előző negyedévhez képest is jelentős, 23,4 százalékos növekedés történt.

Az árbevétel 1,27 billió tajvani dollárra (39,45 milliárd amerikai dollár) ugrott, ami 36%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakában mért 933,79 milliárd tajvani dollárhoz képest. A vállalat lebontása szerint a 7 nanométeres és annál kisebb csíkszélességű eljárásokkal készült eladások tették ki a teljes ostyaértékesítésből származó bevétel 77%-át. Ebből a 33 százalékot lefedő 5 nanométeres gyártástechnológia a legnépszerűbb, amit követett 30 százalékos részesedéssel a 3 nanométeres technológia. A legújabb gyártási technológia, a tavaly bevezetett két nanométeres N2 eljárás egyelőre a bevétel mindössze 2%-át jelenti, ám ez az arány a következő években várhatóan jelentősen növekedni fog.

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Az árbevétel mintegy kétharmada az adatközponti chipeket is magába foglaló nagy teljesítményű computing üzletágból származott, melynek bevétele negyedéves összevetésben 20%-kal emelkedett. Ezzel szemben a vállalat második legerősebb bevételi forrásának számító okostelefonba szánt chipek értékesítése 4 százalékkal csökkent. Az erős kereslet miatt a vállalat a harmadik negyedévre is a piaci várakozásokat meghaladó, 44,6–45,8 milliárd dolláros forgalommal számol.

Az eredmények közlése mellett a vállalat azt is bejelentette, hogy további 100 milliárd dollárt fektet be az arizoniai gyártókapacitás növelésére, amivel az állambeli teljes beruházásának összege eléri a 265 milliárd dollárt. Az újabb félvezetőgyártó-üzemekben két nanométeres technológiával készülő lapkákat fognak gyártani a vezető amerikai ügyfelek részéről érkező, tartós és több évre előrevetíthető kereslet kielégítésére.

A kiemelkedő eredmények ellenére a TSMC részvényeinek árfolyama a gyorsjelentést követően gyengült, de az elemzők szerint ennek oka nem a vállalat teljesítménye, hanem az, hogy a befektetők már rendkívül magas növekedési várakozásokat áraznak a mesterséges intelligencia teljes értékláncában. A bérgyártó továbbra is kivételes helyzetben van, ugyanakkor a jövőbeni árfolyam-emelkedéshez már nem lesz elegendő a rekordteljesítmény, folyamatosan túl kell szárnyalni az egyre magasabb piaci elvárásokat.