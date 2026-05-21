Mégis sikerült elkerülni a sztrájkot a Samsungnál

Csütörtökön reggel, az utolsó percekben sikerül egy mindkét fél számára elfogadható megállapodást tető alá hoznia a Samsung Electronics menedzsmentjének és a cég mintegy 48 ezer munkavállalóját tömörítő szakszervezetnek, ezzel elkerülhetővé vált az ország gazdaságára és a memória ellátási-láncra is potenciálisan komoly hatással bíró sztrájk.

A megállapodás során végül elsősorban az ázsiai országban egyébként is nyeregben lévő csebol érdekei tudtak érvényesülni azzal, hogy a bónuszkifizetésről szóló egyezkedésnél a munkavállalói érdekképviselet végül belement, hogy a dolgozóknak ne készpénzben, hanem részvényopcióban fizessék ki a bónuszukat - ez pedig pénzügyi szempontból a lehető legjobb forgatókönyv a vállalat számára.

A Samsung sikeresen visszaverte azt a szakszervezeti követelést is, mely a működési profit egy részének bónuszcélú allokálásáról szólt. Az érdekképviselet szerette volna átvinni, hogy a működési profit 15%-át bónuszokban kifizessék a dolgozóknak, végül ezt a munkáltatói oldal lealkudta 10,5%-ra.

A tíz évre szóló bónuszkifizetési rendszernek további feltétele, hogy a Samsung chipgyártó részlegének 2026 és 2028 között minimum 200 billió wonos (135 milliárd dolláros), 2029 és 2035 között pedig minimum 100 billió wonos (67,5 milliárd dolláros) működési profitot kell termelnie.

A dolgozókkal tradicionálisan hektikus viszonyt ápoló Samsung dél-koreai kollektívájánál április közepén kezdtek forrongani az indulatok, mivel a vállalat a szokásos bértárgyalások során a szakszervezetek szerint annak ellenére sem volt hajlandó versenyképes juttatáscsomagot biztosítani a gyárakban dolgozók számára, hogy a cég a memóriapiaci túlkereslet miatt gigantikus nyereséget kasszírozhatott az első negyedévben - és minden jel arra utal, hogy a nyereségességi mutatók rövid távon nem romlanak majd.

A belengetett, 18 napos munkabeszüntetés óriási károkat okozhatott volna mind a Samsungnak, mind a dél-koreai gazdaságnak, a megállapodás érdekében ezért a helyi legfelsőbb politikai körök is igyekeztek közbenjárni, illetve többször hangzott el a szakszervezetekre nézve kevésbé bíztató nyilatkozat az ország legfőbb politikai vezetői részéről.