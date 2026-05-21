Szerző: Koi Tamás

2026. május 21. 09:22

Mégis sikerült elkerülni a sztrájkot a Samsungnál

Bár tegnap úgy tűnt, nincs esély a megállapodásra, az utolsó utáni pillanatban mégis meg tudott egyezni egymással a Samsung Electronics és a cég dél-koreai munkavállalóit képviselő egyik legnagyobb szakszervezeti tömörülés. A 18 naposra tervezett munkabeszüntetés réme ezzel a múlté, de ehhez a dolgozóknak engedniük kellett.

Csütörtökön reggel, az utolsó percekben sikerül egy mindkét fél számára elfogadható megállapodást tető alá hoznia a Samsung Electronics menedzsmentjének és a cég mintegy 48 ezer munkavállalóját tömörítő szakszervezetnek, ezzel elkerülhetővé vált az ország gazdaságára és a memória ellátási-láncra is potenciálisan komoly hatással bíró sztrájk.

A megállapodás során végül elsősorban az ázsiai országban egyébként is nyeregben lévő csebol érdekei tudtak érvényesülni azzal, hogy a bónuszkifizetésről szóló egyezkedésnél a munkavállalói érdekképviselet végül belement, hogy a dolgozóknak ne készpénzben, hanem részvényopcióban fizessék ki a bónuszukat - ez pedig pénzügyi szempontból a lehető legjobb forgatókönyv a vállalat számára.

A Samsung sikeresen visszaverte azt a szakszervezeti követelést is, mely a működési profit egy részének bónuszcélú allokálásáról szólt. Az érdekképviselet szerette volna átvinni, hogy a működési profit 15%-át bónuszokban kifizessék a dolgozóknak, végül ezt a munkáltatói oldal lealkudta 10,5%-ra. 

A tíz évre szóló bónuszkifizetési rendszernek további feltétele, hogy a Samsung chipgyártó részlegének 2026 és 2028 között minimum 200 billió wonos (135 milliárd dolláros), 2029 és 2035 között pedig minimum 100 billió wonos (67,5 milliárd dolláros) működési profitot kell termelnie.

samsung_sztrajk_tapsolas

Összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni a május 26-án induló online tanfolyamon.

A dolgozókkal tradicionálisan hektikus viszonyt ápoló Samsung dél-koreai kollektívájánál április közepén kezdtek forrongani az indulatok, mivel a vállalat a szokásos bértárgyalások során a szakszervezetek szerint annak ellenére sem volt hajlandó versenyképes juttatáscsomagot biztosítani a gyárakban dolgozók számára, hogy a cég a memóriapiaci túlkereslet miatt gigantikus nyereséget kasszírozhatott az első negyedévben - és minden jel arra utal, hogy a nyereségességi mutatók rövid távon nem romlanak majd.

A belengetett, 18 napos munkabeszüntetés óriási károkat okozhatott volna mind a Samsungnak, mind a dél-koreai gazdaságnak, a megállapodás érdekében ezért a helyi legfelsőbb politikai körök is igyekeztek közbenjárni, illetve többször hangzott el a szakszervezetekre nézve kevésbé bíztató nyilatkozat az ország legfőbb politikai vezetői részéről.

Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi.

