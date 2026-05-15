A Google mellé állt az Apple az Android nyitásáról szóló vitában

Versenytársa mellé áll az Apple a Google-EU közti vitában, melynek középpontjában az áll, hogy az uniós szabályozók az Android bizonyos funkcióinak megnyitására kötelezné a keresőóriást. Az EU a digitális piacokról szóló rendeletre (DMA) hvatkozva úgy gondolja, hogy az egészséges verseny feltétele az lenne, ha a rivális AI-fejlesztők és asszisztens-szolgáltatásaik ugyanúgy hozzáférhetnének a rendszerfunkciókhoz, melyekre a Google saját megoldásai (pl. a Gemini) is építhetnek.

Ha a külsős AI-rendszerek közvetlenül kommunikálhatnának az Android-appokkal és rendszerfunkciókkal, akkor a rivális AI-asszisztensek is alkalmasak lehetnének például e-mailek küldésére, ételrendeléshez és más feladatok automatizálására. Az EB szerint az intézkedés fő célja, hogy egy nagy techcég se rendelkezhessen kizárólagos kontrollal az AI-alapú mobilfunkciók felett, és mérsékelje a kapuőrök piaci erejét.

Az Apple éles hangnemben adott visszajelzést a tervezetre, szerinte a javasolt intézkedések komoly aggályokat vetnek fel. A cupertinóiak az adatvédelem zászlaját lengetve úgy gondolják, hogy a külsős fejlesztők ilyen mélységű hozzáférése komoly kockázatokat rejt magában adatvédelem, eszközbiztonság és a rendszer stabilitásának szempontjából. Az AI-rendszerek gyors és kiszámíthatatlan fejlődése miatt pedig különösen veszélyes lehet a külsős AI-modellek számára mély hozzáférést adni egy rendszerhez.

Bár az ügy közvetlenül az Androidot érinti, de az Apple nem véletlenül reagált így, mert a kérdés számára is stratégiai jelentőségű. Az EU korábban már az iPhone-fejlesztőtől is követelte zárt ökoszisztémájának megnyitását harmadik felek előtt, például az alternatív alkalmazásboltok és külső fizetési rendszerek esetében. Amennyiben a szabályozók érvényesíteni tudják a Google ellen akaratukat, az megágyaz annak, hogy a későbbiekben az iOS, az iPadOS és a macOS esetében is hasonló követeléseket fogalmazzon meg.

A piaci szereplők javaslataira vonatkozó visszajelzési időszak május 13-ig tartott, az EB a beadványok kiértékelése után módosíthatja a javasolt intézkedést. Végső döntést a specifikációs eljárás megindításától számított hat hónapon belül kell elfogadni, ami július 27-i határidőt valószínűsít.