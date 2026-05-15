A bizalmadat is meghekkelik, nem csak a géped

Kifejezetten a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hazai hozzáállást vizsgálta az az ESET által összeállított tanulmány, mely külön, részletesebben foglalkozik az AI-jelenség társadalmi vetületeivel.

A kutatás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a mentális hatásokat is célzottan vizsgálja, különösen a hitelesség megítélésének kérdését. A valósághű generált tartalmak terjedése ezért nem csak információs kihívás, hanem mentális teher is lehet.

A bizonytalanság tartós élménye stresszt, szorongást és a kontrollvesztés érzését okozhatja, ezzel párhuzamosan növelve a megtévesztés kockázatát is, mert a támadók kifejezetten az AI-generált tartalmak látszólagos hitelességére építenek. Így egyszerre válhat IT‑biztonsági kockázati tényezővé, ha egy hitelesnek tűnő üzenet vagy hívás könnyebben meggyőzi a felhasználókat.

A biztonsági kockázatok és a social engineering részterületét Csizmazia-Darab István, azaz Rambo fejti ki nekünk bővebben.

