Mélyponton az Apple és az OpenAI barátsága

Jogi lépéseket fontol az OpenAI az Apple-lel szemben a Bloombergnek nyilatkozó ügyhöz közeli források szerint. Az AI-fejlesztő egy külsős ügyvédi irodát bízott meg egy szerződésszegésről szóló értesítés kidolgozásával, és egyelőre nem feltétlen kezdeményezne bírósági pert, de ennek lehetősége sincs kizárva a későbbiekben. A lap szerint bármilyen folyamat is indul, a vállalat valószínűleg az OpenAI és az Elon Musk közötti tárgyalás lezárása után fog lépni.

A cupertinóiak a 2024-es WWDC-n jelentették be az OpenAI-jal kötött partnerséget, melynek keretében a ChatGPT integrálódott az Apple Intelligence ökoszisztémába a Sirin belül választható opcióként, valamint a mobilkamerával való környezetelemzést lehetővé tevő iPhone Visual Intelligence fejlesztésébe is. Az Ai-fejlesztő az elemzőkkel együtt arra számított, hogy az üzlet több milliárd dollárt és jelentős előfizetői növekedést hoz majd, de a belsősök elmondása szerint a cég egyre inkább frusztrálttá vált amiatt, hogy az integráció nem kellően látható a rendszerben, és az együttműködésből származó bevétel sem közelíti meg a várakozásokat.

Az OpenAI fő problémája, hogy az Apple nem biztosított kellő láthatóságot az operációs rendszerben, és a felhasználók jelentős része még mindig nincs tisztában azzal, hogy számos Apple-funkció mögött dolgozik a technológiája. A Siri-integráció ráadásul korlátozott, mivel sok esetben a felhasználóknak külön ki kell mondaniuk vagy be kell írniuk a „ChatGPT” nevet, hogy az OpenAI modellje aktiválódjon. Továbbá a chatbot által generált válaszok egyszerűsített formában jelennek meg, ami csökkenti az élmény értékét az önálló ChatGPT alkalmazáshoz képest.

A beszámolók alapján az OpenAI számára különösen frusztráló még az Apple hírhedten titkolózó működési modellje: a fejlesztési folyamat során a fejlesztő csak hiányos információkat kapott arról, hogyan jelennek majd meg fejlesztései az almás rendszerben. Az Apple konkrét üzleti garanciákat sem biztosított, és nem fordított elegendő erőforrást a közös termékek népszerűsítésére és mélyebb integrációjára.

A konfliktus időzítése finoman szólva sem szerencsés, mivel az Apple aktívan teszteli más AI-szolgáltatók technológiáit is. A sajtóértesülések szerint az iOS 27-ben már több választható AI-modell jelenhet meg, köztük az Google Gemini rendszere és az Anthropic Claude modellje. Ez ugyan hivatalosan nem része az OpenAI panaszainak, mégis jól mutatja, hogy az Apple hosszabb távon több beszállítóban gondolkodik, ami még inkább csökkentheti az OpenAI szerepét az Apple ökoszisztémájában.

Kiábrándultak még

A nagy szoftvercégek számára az Apple különösen körülményes partnernek bizonyul. Az iPhone egy rendkívül vonzó platform a benne rejlő növekedési potenciál miatt, de teljes mértékben az Apple ellenőrzésre alatt áll. Az OpenAI nem az első csalódott partnere a vállalatnak, és a korábbi esetek alapján nem is meglepő az előállt helyzet.

Sokan emlékezhetnek még a Google Térkép-fiaskóra, amikor az Apple saját érdekeit szem előtt tartva hozott meg egy fontos döntést. Az eredeti iPhone egyik flagship funkciója a Google Térkép volt, amit 2012-ben az Apple egyszerűen csak leváltott a felhasználói élményben rosszabb minőséget kínáló és pontatlanabb saját térképére. Ez végül az évtized egyik legnagyobb technológiai fiaskójává nőtt, melynek eredményeként még Tim Cook vezérigazgató is bocsánatot kért.

Az Adobénak is megvannak a maga sebei: Steve Jobs döntése miatt a Flash nem volt támogatott iPhone-on és iPaden, ráadásul a vezető nyílt levélben magyarázta meg 2010-ben, miért ítéli el a technológiát. Ez behozhatatlan hátrányt jelentett a Flash számára mobilplatformon.

És ott van a listán a Spotify is, mely éveken át panaszkodott arra, hogy az Apple hátrányos helyzetbe hozza a rivális zenei streaming szolgáltatásokat az Apple Music 2015-ös elindítása után. Az Európai Bizottság annyira egyetértett ezzel, hogy 2024-ben közel 1,8 milliárd euróra bírságolta meg a vállalatot.