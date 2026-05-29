Robotépítő gyerekek - irány Szöul!

A robotika ma már egészen fiatal korban elkezdi foglalkoztatni a gyerekeket és az informatikai oktatásban is egyre hangsúlyosabb szerephez jut. A műfaj pedig kiválóan alkalmas arra, hogy a terület iránt érdeklődő fiatalok látványos versenyeken bizonyítsák rátermettségüket.

A Yettel ProSuli projektjének keretén belül is zajlott egy ilyen verseny, mely a nemzetközi Robotex-eseménysorozathoz kapcsolódva négy nyertes diákot kvalifikált az őszi szeptemberi világdöntőre. Közülük kettővel beszélgettünk a Weekly gyermeknapi különkiadásában - Keresztesi Kristóf és Mitru Zsolt Bence a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikumból érkeztek. Velünk volt továbbá visszatérő vendégként Koren Balázs, a ProSuli program szakmai vezetője is.

És most hozzátok fordulunk segítségért azért, hogy Kristóf és Zsolt, valamint két, másik korosztályban versenyző társuk eljuthasson a szöuli világdöntőre!

Ehhez várják támogatásotokat, melyet "A Kandó Szakközépiskoláért" Alapítványhoz lehet eljuttatni az alábbi számlaszámon:

10400690-06901909

kérjük, a megjegyzésnél tüntessétek fel: Robotex verseny

A nevükben is köszönjük!

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.