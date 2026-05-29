Robotépítő gyerekek - irány Szöul!
A robotika ma az informatikai oktatás egyik alapja, nem mellesleg elég látványos versenyeknek is apropót ad. Az egyik ilyen, sulisoknak szervezett verseny győzteseivel beszélgettünk ebben az adásban, akiknek most ti is segíthettek, hogy eljussanak a szöuli világdöntőre.
A robotika ma már egészen fiatal korban elkezdi foglalkoztatni a gyerekeket és az informatikai oktatásban is egyre hangsúlyosabb szerephez jut. A műfaj pedig kiválóan alkalmas arra, hogy a terület iránt érdeklődő fiatalok látványos versenyeken bizonyítsák rátermettségüket.
A Yettel ProSuli projektjének keretén belül is zajlott egy ilyen verseny, mely a nemzetközi Robotex-eseménysorozathoz kapcsolódva négy nyertes diákot kvalifikált az őszi szeptemberi világdöntőre. Közülük kettővel beszélgettünk a Weekly gyermeknapi különkiadásában - Keresztesi Kristóf és Mitru Zsolt Bence a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikumból érkeztek. Velünk volt továbbá visszatérő vendégként Koren Balázs, a ProSuli program szakmai vezetője is.
És most hozzátok fordulunk segítségért azért, hogy Kristóf és Zsolt, valamint két, másik korosztályban versenyző társuk eljuthasson a szöuli világdöntőre!
Ehhez várják támogatásotokat, melyet "A Kandó Szakközépiskoláért" Alapítványhoz lehet eljuttatni az alábbi számlaszámon:
10400690-06901909
kérjük, a megjegyzésnél tüntessétek fel: Robotex verseny
A nevükben is köszönjük!
