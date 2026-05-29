Tanács: fájdalmas ma a közigazgatásban informatikát használni

Sürgősen cselekednie kell a Tudományos- és Technológiai Minisztériumnak a felsőoktatásban dolgozók és tanulók számára kínált szoftverlicencek meghosszabbítása érdekében, emellett az új kormánynak arra kell törekednie, hogy a jelenlegieknél jobb megállapodásokat kössön a közigazgatási és általában véve a kormányzati informatikai beszerzések során - írta a Facebookra tegnap kitett posztjában Tanács Zoltán tárcavezető.

A miniszter szerint az egyik legégetőbb probléma, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka- és kollaborációs alkalmazásokhoz. A rendszer ma az ilyenkor általában alkalmazott 90 napos türelmi idő (grace period) alatt még működik, de már csak napok vannak hátra a teljes kifutásig.

Tanács arra nem tért ki, hogy pontosan milyen keretmegállapodás alapján és konkrétan milyen szoftverlicencek eléréséről van szó, a minisztérium munkatársai számára ugyanakkor most azt a feladatot adta, hogy a megoldásszállítóval egyezzenek meg a türelmi idő meghosszabbításáról és a szolgáltatás folytonosságának biztosításáról, valamint dolgozzanak ki egy olyan hosszú távú keretmegállapodást, amely

a piaci árnál lényegesen kedvezőbb feltételekkel garantálja a szükséges szoftverek elérhetőségét a következő évekre is.

A tárcavezető kifejti továbbá, hogy a szaktárca célja az ehhez hasonló együttműködési megállapodások kiterjesztése a teljes magyar közigazgatásra.

Tanács a posztban arra is felhívja a figyelmet, hogy egyébként is meglehetősen "fájdalmas" a mai magyar közigazgatásban informatikát használni, amire saját példaként a részére biztosított hivatali laptopot hozza fel a miniszter. Szerint a tízéves gép elavult, on premise Office fut rajta, a levelezéshez a régi, "rémes kinézetű", szinte mindenre alkalmatlan Outlookot kénytelen használni, pendrive-ról nem menthető semmi a gépre, de nem biztonsági okokból, az ujjlenyomat-azonosító pedig nem használható, mert nem biztonságos.

Aki ahhoz szokott, hogy korszerű eszközöket használ, másokkal cseveg, megoszt fájlokat és azon közösen dolgozik, annak ez egy rémálom

-fejti ki a miniszter a posztban.