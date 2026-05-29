A világ legértékesebb AI startupjává hízott az Anthropic

Jelentős összeget, 65 millárd dollár tőkét vont be az Anthropic egy újabb finanszírozási körben, amivel a cég értéke már meghaladja a 965 milliárd dollárt, hajszálküszöbre az ezermilliárdtól. Az összeg magába foglal 15 milliárd dollárnyi korábban már lekötött befektetést is, beleértve az Amazontól érkező 5 milliárd dollárt. Az Altimeter Capital, a Dragoneer, a Greenoaks és a Sequoia Capital által vezetett finanszírozási körnek köszönhetően a cég értékelése közel háromszorosára nőtt a februári 380 milliárd dollárhoz képest, ami számokban is jól tükrözi az iparág gyors növekedését.

A Claude fejlesztője ezzel a Szilícium-völgy legértékesebb mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatává avanzsált, túlszárnyalva a fő riválisnak számító OpenAI értékét. Sam Altman startupját ugyanis március végén 852 milliárd dollárra értékelték egy rekordösszegű 122 milliárd dolláros finanszírozási kör lezárása után.

A bevont tőkét a vezetőség a későbbiekben is a Claude-szolgáltatások egyre növekvő bázisának kiszolgálására és a jövőbeli modellek fejlesztésére tervezi költeni, a következő években több mint 100 milliárd dollárt költhet felhőinfrastruktúrára és adatközponti erőforrásokra.

Az Anthropic számításai láthatóan bejöttek az elmúlt időszakban: a Claude Code bevezetése után sikerült robannásszerűen növelni a bevételeket is, a friss közlés szerint az idei évre 47 milliárd dollárt becsül a cég a jelenlegi növekedés ütem alapján, ami jelentős növekedést jelentene az idei év elején jelentett 30 milliárd dollárhoz képest, főleg annak fényében, hogy tavaly még 10 milliárd dollárról jelentett az AI-fejlesztő. A befektetők szerint a vállalat növekedése elsősorban az üzleti ügyfelek robbanásszerű érdeklődésének köszönhető.

Ez az időszak különösen izgalmas a piacon, mivel a vezető AI-modellek fejlesztői sorra készülnek a tőzsdei bevezetésre. A SpaceX a múlt héten nyújtotta be az első nyilvános ajánlattételhez (IPO) szükséges dokumentumokat az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez, miután februárban formálisan beolvasztotta magába Elon Musk másik cégét, az xAI-t. A két cég kombinált értéke így kb. 1,25 billió dollár.

Az OpenAI szintén megerősítette a sajtóértesüléseket azzal kapcsolatban, hogy a következő hetekben benyújtja saját tájékoztatóját az illetékes felügyeletnek. Az ügyhöz közelálló források szerint Sam Altman startupja előreláthatóan így szeptemberben léphet tőzsdére.

A színfalak mögött az Anthropic is mérlegel már hasonló lépést, bár a folyamat ütemterve egyelőre még eléggé bizonytalan a CNBC informátorai szerint.