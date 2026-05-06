Roamingszolgáltatás miatt vizsgálja a One-t a GVH

Versenyfelügyeleti eljárást indított a One Magyarországgal szemben a Gazdasági Versenyhivatal egy roamingszolgáltatás kondíciói kapcsán.

Ismét vizsgálja a One Magyarországot a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mely ezúttal a cég Világ Napijegy szolgáltatásának kondícióit vonta nagyító alá. A szervezet szerint a szolgáltatás kapcsán problémás lehetett a kommunikáció, illetve használata "váratlan költségeket" okozhatott az előfizetőknek.

A szervezet által kiadott közlemény alapján a GVH azt gyanítja, hogy a VIlág Napijegy szolgáltatásával kapcsolatos kommunikáció homályos, egymásnak ellentmondó, ezért félreérthető tájékoztatást nyújt a szolgáltatás egyes érdemi jellemzői kapcsán, így nem teszi felismerhetővé, hogy

a Világ Napijegy egyes előfizetői szolgáltatási szerződések esetében automatikusan aktiválódik;

az automatikus aktiválás esetén a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internethozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles, valamint, hogy ez a díjkötelesség pontosan milyen mértékű fizetési kötelezettséggel jár.

A hivatal az eljárásjog alapján ezúttal is felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a One ténylegesen jogsértést követett el.

A 4iG Csoport koronaékkövének tekintett One Magyarországot csak idén harmadszorra "veszi elő" a GVH. A versenyhatóság januárban 352 millió forintnyi bírságot szabott ki a cégre az inflációkövető díjemeléssel kapcsolatos megtévesztő tájékoztatás miatt, ezt februárban egy 24 millió forintos utóvizsgálati bírság követte, mivel jogutódként nem teljesítette egy korábbi, a UPC Magyarországra vonatkozó eljárás során vállalt kötelezettségeinek egy részét.