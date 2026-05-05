Otthon maradhat a személyi, már offline is igazolni tudod magad a mobiloddal

Idestova két éve indult az előregisztráció a Digitális Állampolgárság Programba, illetve az ahhoz tartozó applikációba, melynek egyik első, egyben legfontosabb funkciója a rendőri igazoltatáskor használatos QR-kód volt. Ez kapott most egy apró ám bizonyos helyzetekben annál hasznosabb frissítést.

Amióta DÁP applikáció fut a telefonomon, nem hordok magamnál semmilyen hatósági igazolványt mert egyrészt utálom a (pénz)tárcákat, másrészt meg minek, a mobilom úgyis mindig ott van kéznél, ha netán bármilyen okból kifolyólag igazolnom kell magam a hatóságok (egész konkrétan a rendőrség) előtt.

És mennyire felelőtlen voltam az elmúlt nagyjából másfél évben, hiszen bele se gondoltam, mi van akkor, ha mondjuk nap közben lemerül a mobilom vagy valami oknál fogva nincs internetelérésem, amikor igazolnom kéne magam. Előbbi problémára egy powerbank a nyerő megoldás, utóbbira pedig a DÁP applikáció most érkezett frissítése, melynek egyetlen számottevő újdonsága, hogy a rendőrségi igazoltatás funkció már a készülék offline állapotában is működik.

Szóval ha netán hálózati hiba miatt nincs elérés (ilyen persze elő sem fordulhat a hazai szolgáltatóknál), netán egy mindentől távoli börzsönyi túraútvonalon szembe jön egy rendőr, akinek hirtelen gyanússá válok és igazoltatni akar, már nem kell többé rettegve nyúlni a telefonhoz.

Azt mondjuk nem tudom, mi van abban az esetben, ha a hatóságok által használt beolvasóeszköz nem tud csatlakozni bármilyen okból kifolyólag az adatbázishoz - aki került már esetleg ilyen helyzetbe, az igazán megoszthatná a tapasztalatait lent a kommenteknél.