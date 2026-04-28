Rövidesen a végtelenségig halogathatók lesznek a Windows frissítések

Jelentős, visszatérő bosszúságtól kímélheti meg a windows-felhasználókat a Microsoft a Windows Update új időzítési funkciójának bevezetésével, mellyel bármikor, tetszőleges alkalommal elhalasztható egy-egy csomag telepítése legfeljebb 35 nappal.

A Windows Update frissítések kapcsán az ember viszonylag hamar megtanulja, hogy ez a Microsoft operációs rendszerének az a funkciója, mely soha nem tud jókor lefutni.

A PC képességeitől függően egy-egy nagyobb frissítés akár fél órára is kivonhatja a forgalomból a gépet, amire eddig jobbára korlátozott ütemezési lehetőségekkel próbált reagálni a Microsoft.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat. Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

Ezt az ütemezést terjeszti ki most a szoftvercég úgy, hogy a Windows Update-ben érkező frissítések telepítése rövidesen tetszőleges alkalommal felfüggeszthető lesz, az egyetlen megkötés, hogy egyszerre legfeljebb 35 napig tarthat a telepítés-moratórium.

Ehhez jön még a Start Menu átalakított kikapcsolási/újraindítási menüpontja, ahol a jövőben úgy is újraindítható és leállítható lesz majd a PC, hogy a letöltött frissítéseket közben nem telepíti a rendszer.

Az új funkciók egyelőre a Windows Insider program Dev és Experimental csatornáiba regisztrált felhasználók számára válnak elérhetővé fokozatosan, a többiek egy későbbi időpontban kapják majd meg a csomagot, illetve ekkor közli a Microsoft azt is, hogy az új funkciók a rendszergazdai környezetbe hogyan illeszkednek majd.