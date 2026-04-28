Rövidesen a végtelenségig halogathatók lesznek a Windows frissítések
A Windows Update frissítések kapcsán az ember viszonylag hamar megtanulja, hogy ez a Microsoft operációs rendszerének az a funkciója, mely soha nem tud jókor lefutni.
A PC képességeitől függően egy-egy nagyobb frissítés akár fél órára is kivonhatja a forgalomból a gépet, amire eddig jobbára korlátozott ütemezési lehetőségekkel próbált reagálni a Microsoft.
Ezt az ütemezést terjeszti ki most a szoftvercég úgy, hogy a Windows Update-ben érkező frissítések telepítése rövidesen tetszőleges alkalommal felfüggeszthető lesz, az egyetlen megkötés, hogy egyszerre legfeljebb 35 napig tarthat a telepítés-moratórium.
Ehhez jön még a Start Menu átalakított kikapcsolási/újraindítási menüpontja, ahol a jövőben úgy is újraindítható és leállítható lesz majd a PC, hogy a letöltött frissítéseket közben nem telepíti a rendszer.
Az új funkciók egyelőre a Windows Insider program Dev és Experimental csatornáiba regisztrált felhasználók számára válnak elérhetővé fokozatosan, a többiek egy későbbi időpontban kapják majd meg a csomagot, illetve ekkor közli a Microsoft azt is, hogy az új funkciók a rendszergazdai környezetbe hogyan illeszkednek majd.