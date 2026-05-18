Nekimegy az Arm-nak az USA

Trösztellenes vizsgálatot indított az illetékes amerikai kormányszerv, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission, azaz FTC) a brit Arm Holdings ellen - írta meg múlt hét végén a Bloomberg.

A lap szerint a vizsgálat célja annak felderítése, hogy a japán SoftBank többségi tulajdonában lévő processzorarchitektúra-tervező cég megpróbálta-e jogellenesen monopolizálni a félvezetőgyártás bizonyos szegmenseit, illetve vannak-e a kezében jelenleg is olyan ütőkártyák, melyekkel sakkban tarthatja a piaci szereplőket (pl. licencek megtagadása vagy a licencelési feltételek egyoldalú, hátrányos megváltoztatása).

Az Arm tevékenységével összefüggő aggályok azután kezdtek globálisan teret ölteni, miután egyre világosabbá vált, hogy a vállalat a jövőben immár nem csak egyfajta technológiai beszállítóként kíván részt venni az értékláncban, hanem saját maga is előállhat teljes mértékben házon belül fejlesztett késztermékkel, ezzel közvetlen konkurenciájává válva több korábbi partnerének is.

Ennek a törekvésnek lett meg március végén az első, kézzelfogható eredménye, amikor a vállalat bemutatta az AGI CPU névre keresztelt megoldását, ami egy speciális, mesterséges intelligencia adatközpontokba szánt megoldás, mely a következtetéses (inferencia) feladatokra lett optimalizálva - ez a terület az iparági szereplők szerint a mesterséges intelligencia rendszerek üzemeltetésének tanítást követő fázisaiban kulcsszerepet játszik majd, kvázi átvéve a tanítási folyamathoz használt GPU-k szerepét, illetve kiegészítve azokat.

A vizsgálat mögött emellett a cég Qualcommal szembeni jogvitája állhat, mely Nuvia felvásárlásával kezdődött 2022-ban. A bíróság végül az amerikaiak pártját fogta, ennek egyik folyománya lett több régióban is az Arm praktikáit nagyító alatt vizsgáló eljárás- köztük az FTC most induló vizsgálata is.