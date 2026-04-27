Kigáncsolta Kína a Meta nagy AI-üzletét

Egyre szorosabban fogja Peking a helyi AI-fejlesztőket.

A Meta tavaly december végén jelentette be, hogy felvásárolja a Manus nevű szingapúri céget kétmilliárd dollárért, de a vágyott üzlet előtt álló út nem akadályoktól mentes. Januárban a kínai kereskedelmi minisztérium indított vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy a felvásárlás megfelel-e az exportellenőrzésre, a technológiai importra és exportra, valamint a külföldi befektetésekre vonatkozó helyi törvényeknek és szabályozásoknak.

A CNBC friss jelentése szerint a kínai tisztviselők a napokban arra szólították fel az amerikai techóriást, hogy lépjen vissza az üzlettől a külföldi befektetések tilalmáról szóló törvényekre és rendeletre hivatkozva. A lap arról ír, hogy a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC) már felszólította a feleket a tranzakció visszavonására, ami azért szokatlan, mert nem csupán előzetes vizsgálatról van szó, hanem egy már előrehaladott ügylet visszafordításáról.

A Manus a kínai Butterfly Effect startup, más néven Monica.Im termékeként indult, mielőtt önálló entitássá nőtte ki magát és Szingapúrba tette át székhelyét. Általános célú AI-fejlesztéssel foglalkozik, és kimondottan olyan ügynökök készítésére fókuszál, melyek képesek összetettebb piackutatási, kódolási és adatelemzési feladatok végrehajtására.

A cég állítása szerint indulása után mindössze nyolc hónap alatt több mint 100 millió dolláros éves átlagos bevételt ért el annak köszönhetően, hogy rögtön előfizetéses csomagot is elérhetővé tett és már korán monetizált, a szolgáltatás így felhasználók és vállalkozások millióinak igényeit szolgálja ki napi szinten világszerte. A Manusnak tehát sikerült az, ami a Metának nem: több millió felhasználót meggyőzni arról, hogy használják is az AI-szolgáltatását.