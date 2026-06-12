Az eddig ismert Google Kereső is megy a temetőbe

Gyökeres változások várnak az internetes keresésre, ezt már jó ideje sejteni lehetett, ám minden eddiginél nyilvánvalóbbá vált mindez, amikor a Google az idei I/O konferencián bemutatta az új "intelligens keresőt", ami valójában egy AI asszisztens.

Ez mindjárt felvet rengeteg kérdést, például kapásból azt, hogy mi lesz a sorsa annak a bizonyos tíz kék linknek az első keresőoldalon, melyek körébe korábban mindenki minden webhelyüzemeltető vagy tartalomgyártó igyekezett mindenáron bekerülni.

Na és vajon mihez kezdjenek a SEO-szakemberek ezek után, lesz-e még szükség a munkájukra? És egyébként meg honnan fog a Google alapszolgáltatása így évente több százmilliárd dollárnyi bevételt termelni?

Papp Gábor a The Pitchtől segít nekünk értelmezni a változtatások súlyát, kicsit kivesézzük a témát, hogy érthető legyen azok számára is, akik nem napi szinten foglalkoznak keresőoptimalizálással.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.