Újra növekedésben a hazai e-kereskedelem

A PwC legfrissebb Online Retail Big Picture riportja szerint a 2025-ös magyar e‑kereskedelmi forgalom a külföldi vásárlásokkal együtt 2092 milliárd forintra emelkedett, amit 2026 első negyedévében már 14% feletti belföldi bővülés követett.

A kutatócég szerint megtörtént a várva várt stagnálásból való kilépés, és a hazai piac újra gyorsuló pályára állt. Ugyanakkor ez a növekedés már nem az online penetráció növekedéséből fakad, hanem a meglévő vásárlók aktivitásának erősödéséből. Az online csatorna részesedése a teljes kiskereskedelmen belül tartósan 9-10% körül stabilizálódott, ami rövid távon nem vetít előre jelentős ugrást. A további bővülés ezért egyre inkább az online vásárlás intenzitásán múlik.

A piac növekedésének egyik legmarkánsabb jellemzője az import szerepének további erősödése. A külföldi e‑kereskedelmi rendelések már a forgalom közel 18%-át, míg a tranzakciók csaknem 24%-át adják. A PwC-nél úgy látják, ez nem átmeneti jelenség, hanem strukturális változásra utal, amely a hazai piac globális integrációját tükrözi.

A nemzetközi platformok – különösen az ázsiai szereplők – megjelenése új versenylogikát hozott, ahol az ár, a választék és a logisztikai teljesítmény egyszerre válik kritikus tényezővé. A Temu önmagában a teljes magyar e‑kereskedelmi piac közel 9-10%-át fedi le, és a második legnagyobb aktív vásárlói bázissal szintén egy külföldi szereplő rendelkezik.

A vásárlói oldal eközben erősen koncentrált képet mutat. Bár Magyarországon mintegy 4,4 millióan vásárolnak online, a vásárlók körülbelül egynegyede tekinthető rendszeres rendelőnek. Ez a szűkebb, aktív réteg generálja a teljes csomagforgalom közel 80%-át.

A PwC felmérése szerint a hazai webáruházak 2026-ra átlagosan 11-12%-os árbevétel‑ és rendelésszám‑növekedést várnak.