Nem csak az iPhone-osok, az androidosok is egyre hűségesebbek

Mármint ami a választott készüléküket illeti.

Számtalan okból döntünk új okostelefon vásárlásakor egy adott márka mellett, beleértve az árat, a kínált funkciókat, sajátos preferenciáinkat, de ugyanolyan fontos tényező a márkahűség is, amit a cégek próbálnak erősíteni ügyfeleik körében. A telefonok beszámításával foglalkozó SellCell évek óta készít felmérést a vásárlói hűségről, és a friss adatok szerint ezen a téren az Apple továbbra is nagyon jól teljesít, miközben az androidos felhasználók elkötelezettsége is nőtt az utóbbi évek során.

Az 5000 amerikai felhasználó bevonásával készített 2026-os friss Smartphone Loyalty Survey szerint a megkérdezett iPhone-tulajdonosok 96,4 százaléka készülékcsere esetén továbbra is maradna valamilyen almás modellnél, mindössze 3,6 százalék fontolja azt, hogy androidos gyártó eszközére vált. A SellCell 2021-es felmérésében a hűséges felhasználók aránya még 91,9 százalék volt, mely időközben egyes években vissza is esett, a friss szám viszont ehhez képest jelentős erősödést mutat.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A váltást fontoló iPhone-osok 69,7 százaléka a Samsung, 20,2 százaléka pedig a Google valamelyik modelljét találja szimpatikusnak. Az iPhone-felhasználók váltást fontoló szeletének fele azért tenne így, mert már drágának találja az Apple-készülékeket, vagy úgy véli, androidos márkák esetében jobb az ár-érték arány.

Az androidosok majdnem négyszer nagyobb valószínűséggel nyargalnának át a „másik térfélre”, mint az almások. A megkérdezettek 86,4 százaléka választana új készüléknek androidos modellt, míg 13,6 százalék a váltáson gondolkodik. A Samsung és a Google márkák szembeni hűség viszont 2021 óta jelentősen erősödött: a dél-koreaiak esetében a korábbi 74 százalékot sikerült 91 százalékra növelni, míg a Google esetében 86,8 százalék ragaszkodik a korábbi 65,2 százalék helyett.

Egy másik érdekes szám, hogy a hűséges iPhone-felhasználók hosszútávon is inkább kitartanak, 83,8 százalékuk több mint öt éve használ iPhone-t, miközben az androidosoknak csak 33,8 százaléka tart ki több mint öt éve egy márka mellett.