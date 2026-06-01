A Microsoft és az Nvidia újra feltalálnák a PC-t
Az elmúlt évek egyik legnagyobb durranása az Nvidia részéről, hogy a cég belép a PC-s rendszerprocesszorok szegmensébe az Arm és a Microsoft hathatós támogatásával. Jön az RTX Spark, ami a vállalat szerint újraértelmezheti az egész számítástechnikát.
A mesterséges intelligencia korszak berobbanása óta az adatközpontokban dominál a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett cége, a több mint 5,2 billió dollárt érő Nvidia, mely most a személyi számítógépek világát is leuralná olyan, évek, évtizedek óta meghatározó szereplők elől, mint az Intel, az AMD, a Qualcomm vagy éppen az Apple.
Régóta a csőben volt
Az, hogy az Nvidia évek óta dolgozik különböző partnerek bevonásával egy vadonatúj, asztali PC-kbe és noteszgépekbe szánt számítási egységen, régóta nyílt titok volt, illetve csak idő kérdése volt, hogy a vállalat mikor lép színre az első komolyabb próbálkozással a szegmensben. Ez az idő eljött azzal, hogy Jensen Huang, a vállalat vezérigazgatója a tajvani Computex nyitónapján bejelentette az RTX Spark szuperchipet, mely az év végén jelenhet meg az első rendszerekben.
Az újdonság a gyártó szerint teljesen újradefiniálhatja a személyi számítógépek szegmensét, immár természetesen a lokális AI-számításokra kihegyezve a gépek teljesítményét. Huang egy ponton odáig ment, hogy közölte,
A számítógépeknek ez az újraértelmezése legalább annyira jelentős, mint amikor a telefonokat okostelefonokká értelmezték át.
A cégvezető szerint a Microsofttal közösen végzett munka eredményeként az RTX Spark alapú rendszerek a PC-korszak elmúlt négy évtizedének legjelentősebb innovációját hozhatják el a piacra - az Nvidia első embere ráadásul úgy mondta ezt teljes meggyőződéssel, hogy az új lapka teljesítményét gyakorlatilag semmivel sem vetették össze a bemutatón, ezzel is mintegy jelezve, hogy páratlan a maga nemében.
Annyit azért mégis tudni az új szuperchipről, hogy az alapjait kvázi ugyanaz a GB10 Grace Blackwell lapka adja, amit az Nvidia a tavaly év vége óta elérhető otthoni szuperszámítógépébe, a DGX Sparkba kínál, csak ezúttal a vállalat egy egész termékcsaládot épít a chipből különböző skálázódási szinteken.
Az RTX Spark három egymásra épülő fő komponense a Blackwell RTX GPU, 6144 CUDA maggal, 1 Petaflops-nyi FP4 terljesítménnyel, egy 20 magos Grace CPU, melyet a Mediatekkel közösen fejlesztett az Nvidia, illetve minimum 16 GB, de akár 128 GB-nyi LPDDR5X rendszermemória, mely NVlink C2C-kapcsolattal 600 GB/másodperces sávszélességgel kapcsolódik a feldolgozóegységhez.
Az Arm- alapú chipet a TSMC gyártja a cég 3 nm-es gyártósorain (ilyen jelenleg kizárólag a cég Tajvanon üzemelő gyáraiban található).
Az új Nvidia rendszerchip mindeddig a legpotensebb, mindegyik OEM részére hozzáférhető Arm-alapú kihívója lehet az évtizedekig szinte teljes hegemóniában lévő x86-os chipeknek, ám mindez mit sem érne, ha nem sikerülne megnyerni a projektnek a tradicionálisan x86-os kódra építő Microsoftot.
Ahhoz, hogy az Nvidia (vagy akár a Qualcomm) Arm-alapú chipjeire épülő windowsos gépeken optimális teljesítménnyel fussanak az x86-ra optimalizált kódok, a környezet megfelelő emulálása elengedhetetlen, a Prism emulátort viszont mostanra állítólag sikerült a Microsoftnak kellően kicsiszolnia és az Nvidia megoldásaival is kompatibilissé tennie.
Mindenki épít rá
A Microsoft megnyerése mellett az Nvidia-nak emellett maga mellé kellett állítania a PC-gyártókat is, akik vélhetően nem sokat teketóriáztak, amikor a világ jelenleg legbefolyásosabb technológiai vállalata a kezét nyújtotta.
Az RTX Sparkra építve ennek megfelelően ősszel az összes top PC-gyártó, így a Lenovo, a HP, a Dell, az Asus és az MSI egyaránt bemutat majd több különböző termékcsaládot, elsősorban könnyű és vékony notebookokat, melyek ennek ellenére az ígéretek szerint akár játékcélra is bevethetők lesznek.
Az RTX Spark-alapú konfigurációk emellett elsősorban a kreatív profi felhasználókat, illetve az AI-rendszereket fejlesztő szakembereket célozzák majd.
A Microsoft szoftverszállító mellett egyben hardverfejlesztőként is részt vesz a projektben. A vállalat a Computexen már be is jelentette az RTX Spark-alapú Surface Laptop Ultra-t, mely egy prémium kialakítású 15"-os, Windows futtató, csúcsteljesítményű notebook lesz, egésznapos üzemidővel és 2 kilogrammos tömeggel.
A gép árát egyelőre nem hozták nyilvánosságra a redmondiak.