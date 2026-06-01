Sztrájkkal fenyegetőznek a Wikipédia szerkesztői

Erős felháborodást keltett a Wikipédia szerkesztői körében, hogy az online enciklopédiát felügyelő Wikimedia Foundation (WMF) leépítette a többek közt közösség által kért javításokért, moderációs eszközökért és plágiumellenőrző rendszerekért felelős mérnöki csapatot. A Wikimedia belsős fórumai szerint a szerkesztők egy része sztrájkot tervez, és arra bátorítja a többi önkéntest, hogy ideiglenesen függesszék fel a felület gondozására. Felmerült annak lehetősége is, hogy az ellenzők tiltakozó akcióként az adománygyűjtő bannereket is a leépítéseket kritizáló üzenetekkel helyettesítenék.

Az alapítvány időközben több lap számára is megerősítette, hogy az átszervezés a Community Wishlist programon dolgozó hat alkalmazott pozícióját érintette, köztük mérnököket és egy vezetőt. A vezetőség egy hónapokon át tartó felülvizsgálati folyamat után döntött úgy, hogy a szerkesztői kérések feldolgozására és támogatására dedikált csapat „nem működött megfelelően".

A vezetőség a korábbi rendszer helyett egy új struktúra mellett döntött, mivel indoklása szerint a közösségi igények kiszolgálása egyetlen központi csapaton keresztül túl szűk keresztmetszetet eredményezett. A szervezet ezért a jövőben több különböző fejlesztői csapat között osztaná szét a feladatokat.

A Wikipédia közreműködő szerkesztői szerint a vezetőség egyre inkább távolodik az online tudástárat fenntartó önkéntesektől, többen nehezményezik, hogy a nemrég 300 millió dolláros vagyonról beszámoló szervezet miért egy kifejezetten a tartalmi fenntartást végző önkéntesek munkáját támogató mérnöki csapathoz nyúl hozzá. A megszüntett csapat lényegében közvetítő szerepet töltött be a szervezet és a Wikipédia önkéntes szerkesztői között, miközben a szerkesztők napi munkáját támogató eszközöket fejlesztette.

A szerkesztői közösség egy része attól tart, hogy miközben a Wikimedia Foundation nagyobb hangsúlyt fektet az AI-cégekkel kapcsolatos együttműködésekre és adatlicencelési modellekre, közben háttérbe szorulnak azok az emberek, akik az enciklopédia tartalmi minőségét biztosítják. Mivel a Wikipédia ma már számos keresőmotor, tudásbázis és generatív AI-tool egyik legfontosabb információforrása, a többek közt dezinformáció, spam és vandalizmus ellen is munkálkodó szerkesztők intézkedéseinek valóban érezhető hatása lenne a felület működésére.

Több szerkesztő és korábbi munkatárs azt feltételezi, hogy a lépés kapcsolatban állhat a Wikimedia Foundation dolgozóinak szakszervezeti szerveződésével. A Community Tech csapat több tagja ugyanis aktívan részt vett a munkahelyi érdekképviseleti kezdeményezésekben, de a szervezet határozottan visszautasította az úgynevezett „union busting”, vagyis szakszervezet-ellenes lépések vádját.