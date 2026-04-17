Nem elég jó okosszemüveget készíteni, el kell érni, hogy az emberek akarják is viselni őket

Az okosszemüvegek elterjedésének útja a divatmárkákon keresztül vezethet, ennek egyik legújabb jele, hogy a Google a Guccival tervez összeállni jövőre egy divatos AR-szemüvegkollekció útnak indítása érdekében.

Az okosszemüvegek térnyerése nem csak és kizárólag, sőt még csak nem is feltétlenül elsősorban technológiai kérdés, amit jól mutat, hogy a Google több mint egy évtizede próbálkozott először a szegmensben a Glass-szel, amit aztán elég nagy bukás követett.

A Google Glass ugyanis hiába volt messze a korát megelőzően előremutató termék, viselni mégsem akarta senki, mert inkább tűnt egy béna cosplay-kelléknek, mint egy tartós viseletre alkalmas valaminek.

Azóta sok minden változott a viselhető eszközök piacán, a gyártók pedig rájöttek, hogy nem elég jó okosszemüveget gyártani, a sikerhez el kell érni, hogy az emberek fel is vegyék, amihez az utat részben a divatmárkák mutathatták, illetve mutathatják meg.

A Meta például elég nagy gólt lőtt a Ray-Ban partnerséggel, most pedig a Google készül arra a Reuters szerint, hogy a Guccival karöltve küldjön piacra egy új AR-szemüvegkollekciót - mert hát amúgy lássuk be, ki a fene akar egy Google vagy Meta logót viselő szemüveget egész nap a fején hordani?

Az újdonságok várhatóan valamikor jövőre érkezhetnek meg a boltokba (hogy inkább optikákban vagy netán elektronikai áruházakban van az ilyesmi termékeknek a helye, az nem teljesen világos), addig is a Google még megméretteti magát az első, saját fejlesztésű Android XR-szemüvegével, ami jelenleg csak Project Aura néven ismert.