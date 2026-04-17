Nem elég jó okosszemüveget készíteni, el kell érni, hogy az emberek akarják is viselni őket
Az okosszemüvegek térnyerése nem csak és kizárólag, sőt még csak nem is feltétlenül elsősorban technológiai kérdés, amit jól mutat, hogy a Google több mint egy évtizede próbálkozott először a szegmensben a Glass-szel, amit aztán elég nagy bukás követett.
A Google Glass ugyanis hiába volt messze a korát megelőzően előremutató termék, viselni mégsem akarta senki, mert inkább tűnt egy béna cosplay-kelléknek, mint egy tartós viseletre alkalmas valaminek.
Azóta sok minden változott a viselhető eszközök piacán, a gyártók pedig rájöttek, hogy nem elég jó okosszemüveget gyártani, a sikerhez el kell érni, hogy az emberek fel is vegyék, amihez az utat részben a divatmárkák mutathatták, illetve mutathatják meg.
A Meta például elég nagy gólt lőtt a Ray-Ban partnerséggel, most pedig a Google készül arra a Reuters szerint, hogy a Guccival karöltve küldjön piacra egy új AR-szemüvegkollekciót - mert hát amúgy lássuk be, ki a fene akar egy Google vagy Meta logót viselő szemüveget egész nap a fején hordani?
Az újdonságok várhatóan valamikor jövőre érkezhetnek meg a boltokba (hogy inkább optikákban vagy netán elektronikai áruházakban van az ilyesmi termékeknek a helye, az nem teljesen világos), addig is a Google még megméretteti magát az első, saját fejlesztésű Android XR-szemüvegével, ami jelenleg csak Project Aura néven ismert.