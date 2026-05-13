Felturbózva indulhatnak az appok a Windows 11 alatt

A Windows 11 egyik legkritizáltabb tulajdonsága, hogy a rendszer kezelőfelülete modern hardveren is meglehetősen túlterheltnek és lassúnak érződik. A felhasználók számára ismerős lehet az a jelenség is, hogy a Start menü előhívásakor a rendszer kissé küzdve a bőség zavarával némi késleltetéssel dobja elő az alkalmazásokat. A Microsoft a felhasználói visszajelzésekre válaszul egy átfogóbb teljesítmény-optimalizálási csomagot készül kiadni, melynek újításai közt a „Low Latency Profile” nevű technológiát is teszteli. A megoldás azon az elképzelésen alapul, hogy a rendszer rövid időre, jellemzően pár másodpercre automatikusan megemeli a processzor órajelét, így boostot kap az alkalmazások indítása, a Start menü megnyitása és a helyi menük betöltése.

A megoldás különösen ARM-alapú gépeken, például Snapdragon processzoros Copilot+ PC-ken hozhat látványos javulást a cég szerint: akár 40 százalékkal gyorsabb alkalmazásindítást tesz lehetővé, és 70 százalékkal csökkenhet a Start menü és a helyi menük betöltéséhez szükséges idő, mindezen felül folyékonyabb animációkat eredményez, és csökkenti az elemek válaszidejét. A fejlesztést jelenleg a Windows Insider program tesztelői próbálhatják ki, de a visszajelzések alapján a különbség főleg gyengébb vagy középkategóriás gépeken ütközik ki.

A redmondiak megoldásának már most megvannak a kritikusai, azzal a fő megfogalmazott gondolattal, hogy a Microsoft egyszerűen „brute force” módszerrel próbálja elfedni a Windows 11 optimalizálási problémáit, és a valódi megoldás nem a CPU-gyorsítás lehet, hanem szoftveres téren kéne megközelíteni a dolgot a rendszer átfogóbb optimalizálásával és a felhasználói felület egyszerűsítésével. A legtöbben attól tartanak, hogy a CPU pörgetése soványabb üzemidőt eredményez majd a gyengébb laptopok esetében.

A Microsoft azzal védi a fejlesztést, hogy a macOS és több Linux-disztribúció, sőt mobilos operációs rendszerek esetében is bevált megközelítést alkalmaz, tehát nem rendhagyó megoldásról van szó. Az úgynevezett „race to sleep” elv lényege, hogy a rendszer rövid ideig maximális teljesítményt használ, hogy mielőbb végrehajtsa a priorizált feladatot, utána visszatér az alacsonyabb fogyasztású működéshez.

A redmondiak maguk közt a „Windows K2” kódnéven emlegetik az átfogó optimalizációs csomagot, melynek célja a Windows 11 teljesítményének és stabilitásának javítása. A már említett Low Latency Profile mellett a Windows Update egyszerűsített működése, a szükségtelen Copilot-integrációk kigyomlálása, egy optimalizáltabb Widget panel, és WinUI3 alapokra húzott modernebb kezelőfelületi elemek érkezése várható a későbbi frissítési csomagokkal.