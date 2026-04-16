Luigi Mangione híve Altman feltételezett támadója

Tisztelte a UnitedHealthcare vezérigazgatójának gyilkosát, Luigi Mangione-t az a férfi, aki április 10-én molotov-koktélt dobott Sam Altman házára.

Egy nyilvános internetes felületen közölte hónapokkal ezelőtt egy 20 év körüli férfi, Daniel Moreno-Gama, hogy néhány technológiai cég vezérigazgatóját "meg lehetne Luigi-zni" - a hatóságok most azzal gyanúsítják, hogy április 10-én molotov-koktélt dobott az OpenAI vezérigazgatójának, Sam Altmannek a házára, majd ezt követően megpróbált betörni a cég főhadiszállására, ahol azzal fenyegette a személyzetet, hogy felgyújtja az épületet.

A Wall Street Journal exkluzív beszámolója részletesen foglalkozik a gyanúsított előéletével, akiről többek között kiderül, hogy nagy tisztelője Luigi Mangione-nek, akit a UnitedHealthcare egészségbiztosító vezérigazgatójának tavalyi meggyilkolásával vádolnak a hatóságok (ebből ered a fenti kifejezés is).

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Moreno-Gama ugyan hozzátette, hogy szavait nem kell teljesen komolyan venni, ettől függetlenül aligha segíti a védelem helyzetét az előtte álló tárgyalás során, ahol többek között vagyoni kár okozásával, robbanószerrel való visszaéléssel és tiltott lőfegyverbirtoklással vádolják, amiért akár egyenként 20 és 10 év szabadságvesztésre is ítélhetik.

A hatóságok emellett egy "Utolsó figyelmeztetés" című feljegyzést is találtak a férfinél, mely a mesterséges intelligencia elleni általános fellépésre buzdít, illetve az iparág legnagyobb cégeit vezető menedzserek megölését és egyéb, a sérelmükre elkövetett cselekedeteket taglal.