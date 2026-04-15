Büntetni fogja a böngészők vissza gombját eltérítő weboldalakat a Google

Fel kell hagyniuk a weboldal-üzemeltetőknek az ún. back button hijacking technikával, azaz a böngészők vissza gombjának eltérítésével, ellenkező esetben a kereső hátrébb sorolja az inkriminált weboldalakat.

Különösen bizonyos műfajokban elég sűrűn lehet találkozni "lelőhetetlen" weboldalakkal, ahol az ember hiába próbál pánikszerűen rábökni a böngésző vissza gombjára, mégsem az történik, amit ilyenkor minden felhasználó remél.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A webes forgalomterelésnek egyik manapság igen népszerű, ugyanakkor etikailag minimum megkérdőjelezhető módszerét az angol csak "back button hijacking"-nek nevezi - ilyenkor a weboldalról történő elnavigálás vagy eleve lehetetlenné válik a szokásos módszerrel, vagy az előzőleg látogatott weboldal helyett valami egészen más töltődik be a böngészőablakba.

A Google-nél úgy látszik most telt be a pohár a keresőcég ugyanis a jelenséget mostantól a visszaélésszerű tevékenységek közé sorolja be a spam policy alapján.

Ez azt jelenti, hogy a megadott kéthónapos türelmi idő leteltével a cég konkrétan spamnek nyilvánítja majd azokat az oldalakat, melyek ezzel a módszerrel élnek, ami egyenes utat jelent a keresőtalálatok legesleghátsóbb bugyraiba.