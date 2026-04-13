Egy újabb foldable-formátumot indíthat újtára a Huawei

Újabb hajlítható kijelzős okostelefon piaci premierjére készül a Huawei Technologies, mely több alkalommal megelőzte már versenytársait a szegmensben - a dolog egyetlen szépséghibája, hogy a cég mindezzel továbbra is be van szorítva saját hazájába.

Teaserelte az első sajtófotókat a Huawei Technologies a Pura X Max nevű foldable készülékről, mely a kínai gyártó sokadik, hajlítható kijelzős okostelefonja lesz a sorban, egyben nem az első olyan, amelyik szokatlan formátummal újít.

Ott volt például a világ első foldable-je, a 2019-es MWC-n debütáló Mate X, amit 2024-ben követett a világ első, háromba hajtható kijelzővel rendelkező mobilja, a Mate XT, most pedig - egész konkrétan április 20-án - érkezik a Pura X Max, mely egy lapítottabb képformátumot hozhat el a szegmensbe.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A Pura X Max leginkább egy útlevélhez hasonlítható, így összecsukva és kinyitva is szélesebb a korábbi, egy zsanérral rendelkező modellekhez képest.

A cégnek amúgy nem teljesen ez az első próbálkozása ezzel a képaránnyal, a tavaly elstartolt Pura X például egészen hasonló volt, de egyrészt a Pura X Max-hoz képest jóval kisebb, másrészt pedig valami megmagyarázhatatlan okból kifolyólag azt a modellt alapesetben csak portré állásban lehetett használni kinyitva. A Pura X Max-nál nincs ilyen megkötés a nyilvánosságra került fotók alapján.

Az újdonság egyébként a szélesebb foldable-k egyik első előhírnöke lehet, a netre kiszivárgott dummy fotók alapján legalábbis hasonló arányokkal rendelkezik majd az Apple első hajlítható kijelzős mobilja, illetve egyes pletykák szerint a Samsung is dolgozik már egy új, szélesebb kialakítású Z Fold változaton.

Via The Verge.