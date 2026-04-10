Kipurgálja Microsoft a felesleges Copilot gombokat a Windows 11-ből

Már több felhasználó is jelezte, hogy ami sok az sok.

A Microsoft a múlt hónapban jelentette be, hogy több helyen is visszavesz a Copilot aggreszív terjesztéséből válaszul a felhasználói kritikákra. A negatív visszajelzések alapján többeket is zavar, hogy a redmondi cég a legtöbb alkalmazásban is érezhetően erőltetni próbálja az asszisztens használatát, miközben a Copilot nem biztosít egységes élményt a különféle alkalmazásokban.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Pavan Davuluri, a Windowsért felelős alelnök ígérete szerint a jövőben ezért „tudatosabban” állnak a Copilot integrációjához a Windowson belül, és fokozatosan eltávolítja a felesleges belépési pontokat, kezdve a Jegyzettömbbel, Fotókkal, a képernyőmentéseket készítő Snipping Tollal és widgetekkel.

A Windows Insider programban résztvevők észrevételei szerint a Snipping Tool használata esetén már nem is jelenik meg a Copilot gomb, és a napokban a Jegyzettömbből (Notepad) is eltűnt a Copilot márkajelzés és ikon. A korábban meglehetősen feltűnő, jobb felső sarokban elhelyezett színes Copilot logó helyett egy íróeszközöt kínáló, tollat ábrázoló gombot látni, de a Windos Latest kiemeli, hogy ettől függetlenül a funkcionalitás nem veszett el, és az eszközöket továbbra is az AI működteti. A vállalat további intézkedésként eltávolította a mesterséges intelligencia említését a Beállítások menüből, és az AI-vezérelt eszközök letiltásának lehetőségét a Speciális funkciók közé helyezte át.

Via Windows Latest.