Mostantól bárki tervezhet magának menő egyedi billentyűzetet és egeret

Nyílt forrásúvá tette csaknem száz termékének dizájnját az elsősorban gamerek által kedvelt billentyűzeteket és egereket gyártó Keychron.

A Keychron billentyűzetei és egerei az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek elsősorban a gamer célcsoport körében, de általában véve azon, a beviteli eszközök tekintetében igényesebb felhasználóknál, akik nem elégszenek meg egy alap klaviatúra-egér párossal vagy a kommerszebb - de azért jó drága - prémium megoldásokkal.

Én is az utóbbiak közé tartozom, ezért van az asztalomon a megjelenése óta egy Keychron K2 HE billentyűzet, melyet eddig jobbára a kapcsolók és a kupakok cseréjével lehetett könnyen moddolni, mostantól azonban a legapróbb részletekbe menően testre lehet szabni a cég termékeinek nagy részét.

A gyártó ugyanis a héten úgy döntött, hogy a GitHubon publikálja mintegy 100 billentyűzet és egér hardvereinek gyártási szintű CAD-állományait, melyet bárki kedve szerint letölthet és saját igényei alapján módosíthat, hogy aztán - ha van erre lehetősége - 3D-nyomtatóval vagy CNC-eljárással elkészítse álmai billentyűzetét/egerét. Vagy ha éppen a meglévő dizájnhoz nem nyúlna, az eszköz teljesen méretpontos kiegészítőit, cserealkatrészeit.

Fontos megkötés, hogy a Keychron a dizájnok kereskedelmi célú felhasználására nem adott engedélyt, illetve a csomag nem tartalmazza a nyomtatott áramkörök terveit sem, vagyis az elektronika zárt marad továbbra is - leszámítva a firmware-t, mely más, a szegmensben motorozó gyártók egy részével egyezően már eddig is nyílt forráskódon (QMK/VIA) alapult.