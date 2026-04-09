Megnyílt a legnagyobb európai Apple-múzeum

Az utrechti kiállítás az almás cég 50. évfordulóját és történetét ünnepli.

Fennállása ötvenedik évfordulójának alkalmából az Apple április elején megnyitotta a látogatók számára Európa legnagyobb Apple-múzeumát a hollandiai Utrechtben. A múzeum egy több ezer darabos magángyűjteményből nőtte ki magát, és mintegy 2000 négyzetméteres kiállítótéren mutatja be a cég fő termékeit és fejlesztéseit az 1970-es évektől kezdődően napjainkig.

A tárlat így az Apple I és Apple II modellek mellett a mai modern iPhone-okig mindent lefed, ráadásul interkatív módon. A látogatók nemcsak megtekinthetik az eszközöket, de kipróbálhatnak klasszikus szoftvereket, lejátszhatnak ikonikus Apple-reklámokat, vagy különféle multimédiás installációkat tekinthetnek meg. A kiállítás időrendi sorrendben mutatja be az operációs rendszerek, hardverek és formatervezési irányok változását a cég stratégiájában, hogy kontextusba helyezze adott informatikai innováció jelentőségét.

A múzeum egyik leglátványosabb eleme a több száz darab iMac G3-ból épített fal, ami nem csak látványos, de azt is kidomborítja, hogy az 1998-ban bemutatott iMac G3 nemcsak technológiai, hanem formatervezési szempontból is mérföldkőnek számított azzal, hogy szakított a korabeli „bézs doboz” esztétikával.