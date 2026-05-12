AI-jal fejlesztett exploitra bukkant a Google

Sebezhetőségek automatizált kihasználásával próbálkozó műveletet sikerült elhárítania a Google Threat Intelligence Group (GTIG) csoport beszámolója szerint. A GTIG szinte teljes magabiztosággal állítja, hogy a kiberbűnözők AI-modell segítségével derítettek fel kihasználható zero-day sérülékenységeket a kétfaktoros hitelesítés megkerülésének érdekében egy népszerű nyílt forráskódú webadminisztrációs rendszer ellen intézett támadás keretében, és a bevetett exploitot is AI fejleszthette. A keresőcég szerint még sikerült időben megakadályozni a műveletet, így a támadók nem jártak sikerrel és különösebb kár nem történt.

Egyelőre nem lehet tudni biztosan, hogy az elkövetők csoportja melyik modellt használta fel céljához, de a keresőóriás kizárja azt az opciót, hogy a saját fejlesztésű Geminit vetették volna be. A rosszindulatú szereplőket nem nevezte meg a cég, de a jelentésben említést tesz Kínához és Észak-Koreához köthető csoportokról, melyek „érdeklődést mutattak" a hasonló eljárásokkal kapcsolatban.

A biztonsági kutatók szerint a támadók által készített exploitkód egyszerre több jellel is elárulta, hogy AI-asszisztált fejlesztésről lehet szó. Ilyenek tipikusan a szokatlanul strukturált kommentek, a magyarázó jellegű kódrészletek, a túlságosan konzisztens dokumentáció, a gyors iterációs minták, valamint több exploit-technika kombinálása.

Az IT munkaerőpiac kilábalása állandó délibáb lett Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi. Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi.

Az IT munkaerőpiac kilábalása állandó délibáb lett Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi.

AI-eszközöket eddig főként automatizált csalásokhoz, adathalászathoz vagy egyszerűbb támadásokhoz használtak a kiberbűnözők, de egyre inkább realizálódik a modellek fejlődésével egy újabb fenyegetés: a korábban ismeretlen szoftverhibák felkutatásának és kihasználása képessége.

Az Anthropic épp ezért vezeti be óvatosan az új Mythos modell képességeit, melyet egy rendkívül szűk csoport kezdhetett el tesztelni a Project Glasswing biztonsági programban. Eddig 11 vezető partner kapott korai korlátozott hozzáférést saját védelme megerősítéséhez, köztük az AWS, az Apple, a Google, az Nvidia, a CrowdStrike valamint további 40, főleg kritikus szoftvereken dolgozó kiválasztott szervezet.

A tesztek során felmerült épp a Mythos a felderítésen túl sok esetben exploitokat is fejlesztett a sérülékenységekhez, ami különösen akkor lehet veszélyes, ha rossz kezekbe kerül az eszköz. A múlt héten az OpenAI bejelentette, hogy a legújabb modelljének egy változata, a GPT-5.5-Cyber ​​korlátozott előzetes verzióban kerül bevezetésre ellenőrzött kiberbiztonsági csapatok számára.