Elérhető a titkosítás a keresztplatformos RCS-hez - csak nem nekünk

Az iOS operációs rendszer tegnap megérkezett, 26.5 -ös frissítésével végre elérhetővé vált - egyelőre béta üzemmódban - a rendszerszinten integrált titkosított kommunikáció az androidos okostelefonok és az iPhone-ok között, ám ez távolról sem jelenti azt, hogy a funkció azonnal használatba vehető minden kompatibilis okosteleofnon.

Az RCS (Rich Communication Services) azonnali üzenetküldő rendszer végponti titkosítását ugyanis annak az operátornak is támogatnia kell, melynek hálózatát az üzenetküldéshez az előfizető használja.

Hazánkban ebből a körből kapásból kiesik a One Magyarország és a Yettel Magyarország, ahol egyáltalán nem küldhetnek és fogadhatnak az iPhone-tulajok RCS-üzeneteket, a Telekom pedig az Apple terméktámogatási oldala szerint nem támogatja a titkosított adatcsatornát.

A helyzet némileg paradoxnak tűnik abból a szempontból, hogy az indulásra egyetlen európai operátornál sem támogatott a titkosított RCS-forgalom, dacára annak, hogy a keresztplatformos RCS-üzenetküldést éppen az Európai Unió verte ki az Apple-ből.

Az Apple egyébként az iOS 18-as főverziótól vezette be a korlátozott RCS-támogatást, az androidos mobilok és iPhone-ok közti üzenetküldés végponti titkosítását pedig az iOS 26.4 -es verziójától, idén februárban kezdte el tesztelni.

A Magyar Telekom ügyfelei az iOS 26.3-as verziója óta használhatják a keresztplatformos RCS üzenetküldést, a szolgáltató ehhez a Deutsche Telekom szervereit veszi igénybe