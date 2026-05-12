HUP Gamekapocs
Szerző: Koi Tamás

2026. május 12. 11:37

Óvatos számhordozás-kampányba kezdett a Yettel

A mobilhívás, mint kommunikációs forma, makacsul tartja magát dacára annak, hogy egyre több olyan előfizető érkezik meg a piacra, akit a legkevésbé sem érdekel már a hagyományos telefónia.

Bármennyire is furcsának tűnik 2026-ban, de a mobilos előfizetők még ma is kötődnek a telefonszámukhoz, melyet némelyikük több évtizede "cipel magával" - amikor a magyar mobilpiac szereplőit még egészen máshogy hívták és túlnyomó részt a tulajdoni viszonyok is mások voltak.

A Yettel Magyarország frissen publikált, reprezentatatív felmérése megpróbál választ adni arra, hogy mégis milyen mértékű ez a ragaszkodás, amin a lakosság által adott válaszok szerint az sem változtatott különösebben, hogy időközben megjelentek a mobilhálózatok hátán utazó kommunikációs platformok.

A kutatás alapján szinte minden válaszadó megtartaná a számát egy esetleges szolgáltatóváltás esetén - 10-ből 7 válaszadó szerint a számuk megváltoztatása nagyon sok ügyintézéssel járna, mert számos hivatalos és személyes helyen is megadta.

A kutatás rámutat, hogy a magyarok fele emellett érzelmi okokból is ragaszkodik a telefonszámához, és a kitöltők háromnegyede szerint a telefonszám "nem csak egy szám". Érdekesség, hogy bár kötődünk a saját azonosítónkhoz, másokét már nem jegyezzük meg: mindössze tízből négy válaszadó tudna fejből felhívni több ismerőst vagy családtagot. 

A felméréssel az utóbbi években a magyar mobilpiac szinte összes szegmensében előfizetőszám alapon visszaesést mutató Yettel elsősorban a Magyarországon 2004 óta létező számhordozás intézményére igyekszik felhívni a figyelmet, mely mindig is kétélű fegyvernek számított, ugyanakkor eddig jellemzően elsősorban az üzleti előfizetők, flották éltek ezzel a lehetőséggel.

A hírközlési területet felügyelő szakhatóság statisztikái alapján a számhordozás intézményének bevezetése óta nagyjából 1,97 millió mobilszámot hordoztak át egyik szolgáltatótól a másikhoz, vagyis 22 év távlatában egy átlagos hónapban 7463 hordozott számról beszélhetünk.

Kissé paradox helyzetet teremt, hogy a Yettel az egyetlen olyan mobilszolgáltató a hazai piacon, mely nem adatkiegészítőként (vagy legalábbis nem a klasszikus formájában) kínál olyan konstrukciót, mellyel alapesetben nem lehet hívást indítani, csak hívást fogadni - ez a kizárólag online megköthető Yepp, mellyel kifejezetten a piacra belépő fiatal felnőtt előfizetők behálózása a cél.

