WSJ: Apple processzorokat fog gyártani az Intel

Megegyezett egymással az Intel és az Apple annak kereteiről, hogy a chipgyártó a jövőben saját, amerikai üzemeiben gyártja majd az almás cég egyes termékeibe kerülő processzorokat - írja washingtoni forrásokra hivatkozva a The Wall Street Journal.

A lap a részletekkel kapcsolatban egyelőre csak annyit tudott meg, hogy az egyezséget több mint egy éve készítik elő a felek, a megfogalmazás alapján azonban a végleges szerződésre még mindig nem került aláírás a partnerek részéről. Így semmit nem tudni többek között a gyártási volumenről, sem pedig arról, hogy az Intel pontosan mely Apple termékek processzorait gyárthatja majd, illetve azok milyen funkciót töltenek majd be az adott termékekben (rendszerprocesszor, rádiós vagy egyéb vezérlőáramkör stb).

A WJS úgy tudja, hogy az előzetes megállapodás létrejöttében elvitathatatlan szerepe volt az amerikai kereskedelmi miniszternek, Howard Lutnicknak, illetve a Fehér Háznak is, Donald Trump amerikai elnök ugyanis többször és hosszan győzködte Tim Cookot, az Apple szeptemberben leköszönő vezérigazgatóját, hogy a termékek gyártását, illetve az ellátási láncot legalább részben próbálja Amerikába költöztetni.

Az Apple számára az új gyártópartner felkutatása láthatóan elemi érdek, legalábbis a vállalat legutóbbi negyedéves üzleti jelentésének ismertetésekor Tim Cook, a cég ősszel leköszönő vezérigazgatója elmondta, hogy az eladásokat némileg visszafogta, hogy az iPhone 17 szériába passzoló A19 processzorok különböző variánsaiból nem állt rendelkezésre kellő mennyiség a negyedév során.

Az Intel és az Apple 2005-től nagyjából másfél évtizedig szoros partneri viszonyt ápolt egymással, akkor azonban a processzorgyártó még csak beszállítóként volt jelen az értékláncban, mint a Mac-ekbe épített CPU-k gyártója.

Emellett az első iPhone-ok megjelenése előtt Steve Jobs szintén az Intelhez fordult segítségért, a cég akkori vezérigazgatója, Paul Otellini azonban nem hitt a termékben, így az első Apple okostelefonok végül Arm-alapú chipeket kaptak, melyeket exkluzívan a Samsung gyártott egészen az A7-es sorozatig. A 2016 szeptemberében debütáló A10-es chipektől kezdve már kizárólag a TSMC-vel dolgozott az Apple.

A két cég később aztán máshogy is üzletelt egymással. Az Apple 2019-ben egymilliárd dollárért felvásárolta az Intel addig szinte egyetlen életképes terméket sem produkáló modem üzletágát, melynek gyümölcse tavaly érett be - ekkor jelentek meg az Apple első saját modemei (C1 és C1X), illetve Wi-Fi vezérlői (N1) az iPhone-okban, melyek a Qualcomm és a Broadcom egységeit váltják.